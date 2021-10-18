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全運會／張畯耀6局無失分 新竹市棒球隊史首勝

中央社 / 新北18日電

110年全國運動會棒球賽新竹市隊今天派出19歲投手張畯耀先發，6局無失分、好投壓制，加上打線串連搶分，終場以6比1擊敗台中市隊，拿下全運會改制後，新竹市隊史會內賽首勝。

全國運動會棒球賽新竹市隊派出今年剛從成德高中畢業、就讀台體大的投手張畯耀先發，面對台中市隊陣中經驗老道的打者，張畯耀先發用112球投6局，被敲出7支安打，投出7次三振、無失分，展現壓制力。

新竹市隊3局靠著張澔軒安打先馳得點，劉育瑋三壘打、一棒送回2分，幫助球隊取得3比0領先，5局再靠著觸身球保送、失誤、劉育瑋安打、滾地球，單局再拿2分，拉開領先差距。

台中市隊比賽前半段沒能拿下分數，7局抓準新竹市隊換投時機，靠著安打、接連保送、高飛犧牲打拿下1分。新竹市隊8局再靠著張澔軒適時安打、多添1分保險分，拿下全運會改制後、隊史會內賽首勝。

新竹市隊教練蔡丞賢賽後受訪表示，今天拿下隊史首勝，也算是近年新竹市基層棒球累積的成果，陣中的球員多是在地培養，雖然大學各自到外縣市去打球，但回來配合、默契上不會差太多，也很感謝新竹市政府的支持。

新竹市隊陣中許多球員都是成德高中畢業的選手，蔡丞賢表示，張畯耀升上大學後，力量、控球、球的尾勁跟高中比起來有進步，今天可以壓制台中市隊打線很關鍵，可能也因為台中市帶隊教練林宗毅，是張畯耀目前台體大棒球隊的總教練，激發張畯耀的企圖心、讓他更想要表現。

張畯耀表示，今天投起來感覺不錯，但用球數有點太多，升上大學後下盤的力量有增加，但在控球和球速上還想要再提升。

張畯耀提到，台中市隊陣中幾乎都是經驗豐富的學長，其實不好對付，今天比賽剛好對台中市隊先發、台中市帶隊教練是自己大學隊總教練，有一部分也想要求好表現，希望爭取之後大學比賽報名上場的機會。

棒球 全運會

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