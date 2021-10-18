日職／曾來台打過冬盟 養樂多投手創紀錄成最強中繼王

養樂多隊投手清水昇因中繼成功次數大幅領先第二名，已確定奪下本季最優秀中繼投手（中繼王），昨（17日）在與橫濱DeNA的比賽中，他更拿下本季第48次中繼成功，刷新日本職棒紀錄。

清水昇在8局球隊4：3領先時登板，接連解決掉楠本泰史與佐野惠太後，被牧秀悟敲出右外野二壘安打，接著故意四壞宮崎敏郎，下棒的戶柱恭孝再因妨礙打擊上壘形成滿壘危機，但清水昇冷靜下來解決掉大和，驚險拿下第48次中繼成功。

清水昇刷新了中日龍名投淺尾拓也在2010年保持的單季47次中繼成功紀錄，成為日職新紀錄保持人，賽後他淡定地說：「現在沒有什麼實感，我還不知道自己做了什麼偉大的事情。」

2018年，清水昇以第一指名之姿加盟養樂多，2019年他曾來台打過冬盟，同年在日職出賽11場，防禦率高達7.27。雖然菜鳥年成績不理想，但他持續進步，去年拿下30次中繼成功，防禦率3.54，獲得最優秀中繼投手。本季目前為止出賽69場，防禦率降至2.50，更奪下48次中繼成功，領先中央聯盟第二名的岩崎優10次之多，因此提前確定獲得最優秀中繼投手，完成個人獎項二連霸。