快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

日職／曾來台打過冬盟 養樂多投手創紀錄成最強中繼王

聯合新聞網 / 綜合報導
清水昇打破日職單季最多中繼成功紀錄。 圖擷自東京養樂多燕子推特
清水昇打破日職單季最多中繼成功紀錄。 圖擷自東京養樂多燕子推特

養樂多隊投手清水昇因中繼成功次數大幅領先第二名，已確定奪下本季最優秀中繼投手（中繼王），昨（17日）在與橫濱DeNA的比賽中，他更拿下本季第48次中繼成功，刷新日本職棒紀錄。

清水昇在8局球隊4：3領先時登板，接連解決掉楠本泰史與佐野惠太後，被牧秀悟敲出右外野二壘安打，接著故意四壞宮崎敏郎，下棒的戶柱恭孝再因妨礙打擊上壘形成滿壘危機，但清水昇冷靜下來解決掉大和，驚險拿下第48次中繼成功。

清水昇刷新了中日龍名投淺尾拓也在2010年保持的單季47次中繼成功紀錄，成為日職新紀錄保持人，賽後他淡定地說：「現在沒有什麼實感，我還不知道自己做了什麼偉大的事情。」

2018年，清水昇以第一指名之姿加盟養樂多，2019年他曾來台打過冬盟，同年在日職出賽11場，防禦率高達7.27。雖然菜鳥年成績不理想，但他持續進步，去年拿下30次中繼成功，防禦率3.54，獲得最優秀中繼投手。本季目前為止出賽69場，防禦率降至2.50，更奪下48次中繼成功，領先中央聯盟第二名的岩崎優10次之多，因此提前確定獲得最優秀中繼投手，完成個人獎項二連霸。

養樂多燕子 冬盟

相關新聞

日職／曾來台打過冬盟 養樂多投手創紀錄成最強中繼王

養樂多隊投手清水昇因中繼成功次數領先第二名太多，已確定奪下本季最優秀中繼投手（中繼王），昨在與橫濱DeNA的比賽中，他更拿下本季第48次中繼成功，刷新日本職棒新紀錄。

日職／到場看球王柏融就開轟 偶像正妹點出1數據：火腿應續約

火腿隊台灣好手王柏融昨敲出本季第9轟，替球隊打下勝利打點，日本美少女偶像谷本安美接受日本媒體《sportiva》採訪時說到，每次他到札幌巨蛋現場看球時，王柏融就一定會開轟，因此希望火腿明年能和王柏融續約。

中職／王位遭拔兄弟競爭不留情 詹惶棄帥老將豈能太樂天

樂天桃猿外野手詹智堯生涯出賽996場，只差4場就能成為中職史上第30名出賽達千場的球員，然而，近年他的出賽機會銳減，逐漸遭邊緣化，若本季無法達標，球季結束有可能遭釋出或轉任教練，徒留遺憾。 業餘

日職／原辰德押寶中田翔 從救星到全盤皆輸

讀賣巨人隊正面臨這幾年來最重大的危機，不僅10月12日對阪神吞下7連敗之後確定2021年爭冠無望。截至10月16日為止，吞下了隊史第4度的10連敗，最多達到15場勝多於敗的「儲金」也全部用光，反而敗場

中職／7局無失分 土虱轉中職首勝

季中選秀前兩輪沒有球隊敢出手，第三輪才上榜的「土虱」曾仁和，昨天在天母球場繳出七局無失分，幫助樂天桃猿隊以三比○擊敗味全...

中職／高國麟、范國宸聯手5安屠獅 兄弟躍居下半季榜首

統一獅隊今天在台南球場毫無優勢，幾乎怎麼打都不順，全場一共留下13個殘壘，富邦悍將隊把握8局上攻勢，靠范國宸關鍵三壘打攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。