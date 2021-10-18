日職／到場看球王柏融就開轟 偶像正妹點出1數據：火腿應續約

火腿隊台灣好手王柏融昨（17）日敲出本季第9轟，替球隊打下勝利打點，日本美少女偶像谷本安美接受日本媒體《sportiva》採訪時說到，每次她到札幌巨蛋現場看球時，王柏融就一定會開轟，因此希望火腿明年能和王柏融續約。

火腿昨在主場迎戰歐力士，4局下半王柏融擔任首名打者，在滿球數時抓準一顆紅中球掃向左外野大牆後，替球隊打下勝利打點陽春砲，接續打者也趁勝追擊，靠著安打串聯再下2分，終場火腿就以4：3擊敗歐力士。

現年21歲的谷本安美於2017年出道，是北海道人，也是火腿的忠實粉絲。近日受訪時她提到，自己有注意到王柏融，「因為不知道為什麼每次我去現場看球時他都會敲全壘打、打得很好，會期待看他上場。」並說：「但王選手今年是三年合約最終年，明年務必要續約。」

谷本安美是火腿隊的忠實粉絲，她希望王柏融明年能留在火腿。 圖擷自 偶像團體「つばきファクトリー」推特

谷本安美也替王柏融說話，認為以王柏融過去在台灣的成績，還是很可能「覺醒」：「至今他因為不適應跟台灣不一樣的日職投手的變化球，加上受傷的關係有所苦戰，但本季他已漸漸適應日本棒球。」

谷本進一步指出：「王柏融的長打率正地飛躍成長，雖然打擊率沒有提升，但長打率跟19年（.327）和20年（.322）相比，今年有.409，提升了快1成，代表擊出品質好的球比例正在上升。」因此她相信王柏融今後會更加適應、活躍於日本職棒。

王柏融今年手感稍稍回溫，本季共出賽87場，240打數敲54支安打，打擊率.225，並有46分打點和9轟，OPS 0.718。今年就是與火腿3年400萬美元（約新台幣1億1194萬元）合約最後一年，明年續約與否仍未知。