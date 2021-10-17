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中職／高國麟、范國宸聯手5安屠獅 兄弟躍居下半季榜首

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
高國麟單場3安，包括生涯第50轟出爐，成為悍將隊獲勝功臣。圖／富邦悍將隊提供
高國麟單場3安，包括生涯第50轟出爐，成為悍將隊獲勝功臣。圖／富邦悍將隊提供

統一獅隊今天在台南球場毫無優勢，幾乎怎麼打都不順，全場一共留下13個殘壘，富邦悍將隊把握8局上攻勢，靠范國宸關鍵三壘打攻下致勝分，終場3：1獲勝。

獅隊賽前領先中信兄弟隊半場勝差，對悍將隊之戰屢攻不下，在主場輸球後，下半季排名掉到第2，和兄弟之間沒有勝差，勝率落後千分之5，兄弟躍居榜首。

悍將隊打線面對獅隊先發投手江辰晏，首局兩出局後，高國麟轟出中外野陽春砲，攻下全場第1分，這是他生涯第50支全壘打紀錄。

獅隊前4局無法突破悍將隊先發投手楊彬的封鎖，5局下黃恩賜揮出內野安打，並靠失誤上二壘，接著張偉聖、唐肇廷、林安可獲保送擠回1分，也扳平戰局。

江辰晏投6.1局被揮出4支安打，唯一失分是被高國麟開轟；楊彬投5局只被兩安，但出現6次保送，同樣失1分無關勝敗，挑戰生涯首勝還要等一等。

兩隊打完前7局1：1僵持，8局上悍將隊再展攻勢，面對獅隊第3任投手鄭鈞仁，在兩出局後高國麟出現個人單場第3安，范國宸揮出三壘打（悍將隊史第600支）攻下超前分，張進德補上安打送回范國宸，再度以3：1領先。

獅隊從4到8局都攻占得點圈，只靠林安可保送攻下1分，終場兩分之差落敗。

悍將隊全場8支安打，3棒高國麟、4棒范國宸聯手包辦5支，各有1分打點，兩人跑回全隊3分，成為獲勝兩大功臣，范國宸8局上關鍵一擊獲選單場MVP。

范國宸8局上關鍵三壘打攻下致勝分，賽後獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
范國宸8局上關鍵三壘打攻下致勝分，賽後獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

范國宸 高國麟

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