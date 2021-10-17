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中職／聯手迸出2.5小時投手戰 曾仁和：維中也投很好
過去在小聯盟曾同場出賽，也曾投打對決，今天王維中、曾仁和在中職場上同場先發，曾仁和讚對手也投得很好，「聽打者在說，他的策略有改變，之前都是一直催速，今天有快慢搭配。」想對王維中說什麼？曾仁和笑說：「一起加油」。
樂天桃猿隊今天以3：0擊敗味全龍隊，兩位大聯盟級的本土投手同場交鋒，以2小時35分鐘收工，曾仁和表現技高一籌，以90球投完7局、無失分，只被敲出3安打、1保送，送出5K，王維中則是5.2局失3分，被敲8安打偏多，第5、6局都是開局被連敲3安打失血。
曾仁和首勝到手，獲選單場MVP，此役好投關鍵，他指出：「好球率滿高，搶到好球數，接下來就比較好配球。」加上碰到壘上有人的危機時，「卡特有跑，讓他們比較打不好。」
龍隊此役原由徐若熙先發，因昨天下雨沒打成，王維中順延一天登板，讓兩人得以同場對決。曾仁和說：「想說很久沒碰到他了，之前在美國有同場比賽，也有投打對決過，但沒有同場先發。」
猿隊對戰王維中一向頗有心得，今天也在5局後攻克，總教練曾豪駒指出，「維中一次一次對決後，感覺有在慢慢修正策略，投給打者打，一開始我們掌握度都不是很好，他在危機時才會把球速拉上去，策略一直在改變，後面才有掌握到契機去突破他。」曾仁和也提到打者心境，感受到王維中的投球策略改變，「其實也是滿有效，我們前面都打不太到。」
曾仁和第二場先發就繳出好投，此役在7局、90球下班，下一戰就可望朝百球邁進，曾仁和說：「教練是說球數慢慢加上去，體能上，我是覺得可以再丟個1局沒有問題。」
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