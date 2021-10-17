中職／曾仁和首勝「完美」 曾豪駒：整體就是舒服

「土虱」曾仁和在中職的第二場先發，面對味全龍隊投7局無失分，樂天桃猿隊終場以3：0完封對手，曾仁和拿到中職首勝，總教練曾豪駒賽後談到他的表現，第一句話先大讚「完美！」

龍猿之戰今天由同樣隸屬波拉斯經紀公司的王維中與曾仁和同場遭逢，上演「波拉斯內戰」，曾仁和表現技高一籌，以90球投完7局、無失分，只被敲出3安打、1保送，送出5K，王維中則是5.2局失3分，被敲8安打偏多，第5、6局都是開局被連敲3安打失血。

曾仁和旅美時期作為先發投手養成，加盟猿隊後先是被放在牛棚，後因陳冠宇先發表現不穩，改由曾仁和嘗試看看，第2場先發就投出優質內容。

曾豪駒指出，「節奏有掌握在自己手中，整體看起來就是舒服，他是聰明的投手，不會刻意強求三振，讓對方打者積極出棒，球數上可以有精簡，場上也不會有太多表情。」

2019年球季結束後，曾仁和就沒在美職體系出賽過，今年在中職選秀會上也因不確定性太高，各隊位在前面輪次出手，猿隊在第3輪挑選，現在看到他在先發位置上有不俗演出，曾總坦言驚艷，但訝異的點在於，「他兩年沒有投球（正式比賽），整體心態還是可以準備得很好，也代表他進來前，就已經把自己準備得很充分了。」