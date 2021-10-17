日職／手帕王子齋藤佑樹引退 最後登板前感謝球迷長年支持

將於本球季結束後引退的日本職棒北海道火腿鬥士隊投手齋藤佑樹，今天在最後登板中繼前舉行記者會，除了回顧11年職棒生涯，也特別感謝一路從高中支持著自己的球迷們。

日本放送協會（NHK）報導，火腿隊今天在主場札幌巨蛋球場對戰歐力士隊，齋藤在以中繼投手身分最後登板前舉行記者會。

他回顧11年的日職生涯時說，雖然基本上一直都很辛苦，但現在回想起來，對自己來說也獲得很好的經驗。

談到這段時間印象最深刻的比賽，齋藤說，應該是2012年跟西武隊進行的開幕戰，「作為開幕戰投手，獲得栗山監督的指名然後奪下完投勝，我非常高興」。

齋藤不忘對長年支持自己的球迷表達感謝之意。他說：「來到火腿隊這11年來，或是再拉長一點，從高三那年的夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）以來約15年，大家這麼長時間守護著一個名叫齋藤佑樹的棒球選手，我真的非常感謝。」

齋藤現年33歲，2006年身為早稻田實業高中王牌出賽當年夏季甲子園賽事，在率領球隊奪冠的同時，也因為頻頻在投手丘上掏出手帕擦汗引發話題，被暱稱為「手帕王子」，動向受到外界高度關注。

齋藤2011年從早稻田大學畢業、以選秀首位加盟火腿隊，在第1個球季拿下6勝、並在第2個球季被拔擢為開幕戰投手，被期待能成為陣中投手群的主力選手，但之後因為右肩受傷造成影響，日職11年生涯通算僅取得15勝26敗、防禦率4.34成績，本月1日宣布引退。