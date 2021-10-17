快訊

一張圖看天氣！這天東北風又增強 北部東半部降溫有雨

陳其邁必須下台？ 立委：標準一致即可

日職／手帕王子齋藤佑樹引退 最後登板前感謝球迷長年支持

中央社 / 東京17日綜合外電報導
齋藤佑樹引退。 擷圖自畫面
齋藤佑樹引退。 擷圖自畫面

將於本球季結束後引退的日本職棒北海道火腿鬥士隊投手齋藤佑樹，今天在最後登板中繼前舉行記者會，除了回顧11年職棒生涯，也特別感謝一路從高中支持著自己的球迷們。

日本放送協會（NHK）報導，火腿隊今天在主場札幌巨蛋球場對戰歐力士隊，齋藤在以中繼投手身分最後登板前舉行記者會。

他回顧11年的日職生涯時說，雖然基本上一直都很辛苦，但現在回想起來，對自己來說也獲得很好的經驗。

談到這段時間印象最深刻的比賽，齋藤說，應該是2012年跟西武隊進行的開幕戰，「作為開幕戰投手，獲得栗山監督的指名然後奪下完投勝，我非常高興」。

齋藤不忘對長年支持自己的球迷表達感謝之意。他說：「來到火腿隊這11年來，或是再拉長一點，從高三那年的夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）以來約15年，大家這麼長時間守護著一個名叫齋藤佑樹的棒球選手，我真的非常感謝。」

齋藤現年33歲，2006年身為早稻田實業高中王牌出賽當年夏季甲子園賽事，在率領球隊奪冠的同時，也因為頻頻在投手丘上掏出手帕擦汗引發話題，被暱稱為「手帕王子」，動向受到外界高度關注。

齋藤2011年從早稻田大學畢業、以選秀首位加盟火腿隊，在第1個球季拿下6勝、並在第2個球季被拔擢為開幕戰投手，被期待能成為陣中投手群的主力選手，但之後因為右肩受傷造成影響，日職11年生涯通算僅取得15勝26敗、防禦率4.34成績，本月1日宣布引退。

每日體育報導，「齋藤佑樹」今天進入網路搜尋趨勢；許多網友留言說，「感謝帶給我們的感動」、「辛苦了」、「哭的樣子也很好看」等。

火腿主場舉辦齋藤佑樹引退式。 擷圖自推特
火腿主場舉辦齋藤佑樹引退式。 擷圖自推特

火腿 甲子園

延伸閱讀

日職／台日百轟幫助火腿奪勝 王柏融最後9戰拚單季10轟

MLB／薛則休兩天登板 用再見三振助道奇淘汰巨人

中職／兄弟魏碩成、鄭凱文接力登板 單周全本土先發再現

日職／19年棒球生涯畫下句點 松坂大輔下周退役記者會

相關新聞

中職／真的是先發底！曾仁和7局無失分奪生涯首勝

真的是先發底！「土虱」曾仁和的中職第2場先發，面對味全龍隊投出7局、無失分的超優質內容，率領樂天桃猿隊以3：0完封勝，曾...

中職／過不了天敵猿隊 王維中5.2局失3分比土虱早退場

「龍王」大戰「土虱」，兩位大聯盟級本土投手今天在天母球場過招，王維中再度過不了天敵樂天桃猿隊這關，先發5.2局被敲偏多的...

日職／手帕王子齋藤佑樹引退 最後登板前感謝球迷長年支持

將於本球季結束後引退的日本職棒北海道火腿鬥士隊投手齋藤佑樹，今天在最後登板中繼前舉行記者會，除了回顧11年職棒生涯，也特...

日職／台日百轟幫助火腿奪勝 王柏融最後9戰拚單季10轟

旅日好手王柏融超過1個月未有全壘打，今天在札幌巨蛋主場對歐力士隊之戰4局下終於開轟，達成台、日生涯百轟紀錄，這支右外野陽...

中職／投76.2局挨轟清單仍空白 徐若熙也覺得意外

當投手，哪有不挨轟的道理，但還是有人可以守住挨轟清單一片清白，味全龍隊新人徐若熙本季出賽76.2局，至今尚未挨轟，為全聯...

中職／「他沒有大好大壞」 徐若熙看新人王會投對手

中職例行賽季剩下大約一個月，新人王之爭聚焦徐若熙、曾峻岳兩位投手，在徐若熙的眼裡看來，曾峻岳的穩定更勝自己一籌，如果他能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。