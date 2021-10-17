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中職／真的是先發底！曾仁和7局無失分奪生涯首勝

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
曾仁和。記者余承翰／攝影
曾仁和。記者余承翰／攝影

真的是先發底！「土虱」曾仁和的中職第2場先發，面對味全龍隊投出7局、無失分的超優質內容，率領樂天桃猿隊以3：0完封勝，曾仁和取得中職生涯首勝。

龍隊此役原訂由徐若熙先發，但因昨天的比賽下雨打不成，王維中順延一天登板，正好與曾仁和上演一場「波拉斯內戰」，同樣出自波拉斯經紀公司旗下的兩位前旅美投手同場遭逢。

兩隊前4局出局如風、以0：0僵持，王維中成為先失分的一方，第5局開局被連敲3安，先是邱丹的內野安打、梁家榮的二壘打，形成二、三壘有人，成晉補上安打、助猿隊先馳得點。

猿隊6局攻勢再起，依然是開局連3棒安打，朱育賢纏鬥後敲出安打、帶有1分打點，兩出局後梁家榮補刀，這一棒也打退了王維中。

王維中先發5.2局，被敲偏多的8安打、失3分，送出5次三振，本季對戰猿隊4場，0勝3敗、防禦率6.53。

曾仁和旅美時期作為先發投手養成，加盟猿隊後先是被放在牛棚，後因陳冠宇先發表現不穩，改由曾仁和試看看，第2場先發就投出優質內容，90球、7局投球任內，只被敲出3安打、1保送，完全壓制龍隊打線。

曾仁和 王維中

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