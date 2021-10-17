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中職／過不了天敵猿隊 王維中5.2局失3分比土虱早退場
「龍王」大戰「土虱」，兩位大聯盟級本土投手今天在天母球場過招，王維中再度過不了天敵樂天桃猿隊這關，先發5.2局被敲偏多的8安打、失3分退場，對戰防禦率仍是偏高的6.53。
此戰原訂由徐若熙先發，但因昨天比賽下雨打不成，王維中順延一天登板，正好與曾仁和上演一場「波拉斯內戰」，同樣出自波拉斯經紀公司旗下的兩位前旅美投手同場遭逢。
前4局0：0的比分高掛，王維中成為此役率先失分的一方，第5局開局被連敲3安，先是邱丹的內野安打、梁家榮的二壘打，形成二、三壘有人，成晉補上安打、助猿隊先馳得點，但大好局面也僅有這1分進帳，讓比賽依然膠著。
猿隊6局攻勢再起，依然是開局連3棒安打，朱育賢纏鬥後敲出安打、帶有1分打點，兩出局後梁家榮補刀，這一棒也打退了王維中。
王維中本季共對猿隊先發4場，累積投20.2局、責失15分，今天帶著敗投資格退場，對猿隊還沒有勝投進袋。
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