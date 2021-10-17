中職／徐若熙跳過一次先發 仍有機會投到季末

中職味全龍隊新生代王牌徐若熙今天跳過一次先發，預計22日會出賽，本季他有不超過100局的投球限制，目前剩5場左右額度，不過總教練葉君璋表示，還要看他的狀況決定。

徐若熙在本季新人年就繳出令人驚豔表現，目前出賽19場含18場先發、投76.2局，還沒有被敲出全壘打，送出94次三振，防禦率3.05，拿下3勝7敗。不過由於徐若熙才打職棒第一年，加上今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情球季拉長，球團為他設了100局的限制。

原本徐若熙預計在今天先發，不過昨天因雨延賽，王維中順延到今天，徐若熙則是跳過一次先發。味全總教練葉君璋今天接受媒體訪問時表示，徐若熙下一場出賽應該是22日在主場天母的比賽。

徐若熙最近一次先發出賽是在10月6日，不過葉君璋認為並不會間隔太久，「他該做的事情還是都有做，只是沒有比賽而已，因為他接下來剩的投球局數也不多了，反而是品質比較重要」，葉君璋指出，徐若熙目前剩5場出賽額度，還是有機會投到球季結束，接下來會看他狀況，再決定限制要增或減。

至於去年遭到富邦悍將釋出、今年轉戰味全的投手陳明軒，今天上一軍隨隊，葉君璋指出，因為這幾天二軍沒有比賽，想用這幾天讓他知道自己的問題在哪裡，「他有些地方可以做得更好，今年球季有機會讓他上一軍，不過也要他準備好，因為之前已經很久沒丟球，但還是要讓他試試看」。