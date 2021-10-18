日職／原辰德押寶中田翔 從救星到全盤皆輸

讀賣巨人隊正面臨這幾年來最重大的危機，不僅10月12日對阪神吞下7連敗之後確定2021年爭冠無望。截至10月16日為止，吞下了隊史第4度的10連敗，最多達到15場勝多於敗的「儲金」也全部用光，反而敗場多於勝場2場。現在最麻煩的是，一度已經入袋一半的季後賽門票也可能不保，一度領先第四名11場勝差，與廣島鯉魚隊的勝差也從最多的15場縮小到只剩下3場，戰情岌岌可危。

最後結局第三名與第四名的差距相當大，如果最後季後賽不保，原本就已經亮起黃燈訊號的原辰德勢必遭受巨大責難，烏紗帽能否保住都很難說。63歲的原辰德過去14年執教生涯累積了1150勝，已經超越了V9時代的川上哲治。他曾經9度帶領巨人軍奪聯盟優勝，3度日本一總冠軍。2015年巨人爭冠失利之後，原辰德下台一鞠躬，不過加上接手的高橋由伸，巨人連續4年爭冠失利，2019年巨人隊再度請出原辰德重作馮婦，立即完成2連霸，讓他的聲望再度扶搖直上，巨人球迷之間有一種：「原辰德就能贏球」的氛圍。這也使得他能夠逐漸大權在握，不僅是場上的指揮官，場外的戰力編成大權也一手掌握在原辰德的手上。

這樣「集權」的方式雖然有助於球隊戰略方針一元化，不過也相對產生了弊病。尤其針對球季之中補強中田翔，顯然沒有從團隊士氣等更多面象去做更周延的評估，讓巨人隊付出慘痛代價。

原辰德可說是巨人常勝軍，但是今年押寶中田翔可能有損他的美好名聲。 歐新社資料照片

雖然中田翔並非巨人9月之後嚴重失速的唯一原因，包括先發投手群改成中5日甚至中4日登板之後，導致投手一一崩盤，以及9月5日對阪神輕敵而將主將坂本勇人提前換下場導致被追平的「致命和局」，原辰德有多項爭議性調度都是敗因。不過就在中田翔轉隊加入之後，巨人隊戰績12勝28敗8和（10/16為止），這段時間內勝率竟然只有3成，戰績直直落是明顯的事實。

原辰德在坦姆斯（Eric Thames）、史莫克（Justin Smoak）兩名洋砲雙雙離隊之後，將洋聯3度打點王得主中田翔視為打線的救星，不過卻完全起不了作用，他的加入反而成為「致命交叉點」，令人始料未及。中田翔在巨人隊出賽29場，只有0.147打擊率、3支全壘打、7分點，完全保護不了岡本和真，更成了巨人打線中的大斷層。

把人打到腦震盪的力量怎不見了？中田翔來到巨人之後只打出3支全壘打、7分打點。 聯合報系資料照片

39歲老將中島宏之是受到中田翔加盟影響，因為守備位置重複而使得出賽機會受到最大壓縮的選手。中島在8月打擊表狀況正好，單月高達0.444打擊率，卻在9月之後出賽減少，打擊率驟降到只剩下0.237，代打成功率也大為降低，相當可惜。另外，洋將威勒（Zelous Wheeler）到了9月打擊率也降到本季最差的0.212。具有潛力的內野新秀北村拓己也受到影響，中田翔的閃電入團沒有讓戰力提升，反而造成的是狀況正好的選手上不了場，削弱團隊士氣的反效果可以想見。

另外，吸收中田翔也重創巨人軍以及原辰德的形象。8月底巨人隊在輿論一陣譁然聲中網羅傳出暴力事件的主角中田翔，承受強大的批評聲浪。尤其是無償交易之後連禁賽都沒有就讓他上場，背負「為達勝利不擇手段」的惡名。如果有達到逆轉封王的效果還勉強稱得上是一樁成功交易。如果連贏球目的都沒有達成，結局就像現在這樣淒慘。

更令人擔心的是，最近巨人隊的比賽毫無士氣可言，無法想像9月初他們還是一支爭冠的隊伍。原辰德14年監督生涯中只有2006年曾掉入B級，這一次攸關顏面。1996年巨人隊演出史上著名的大驚奇，從落後11.5場活生生大逆轉，從廣島隊手中拿到優勝。這一次如果被逆轉丟掉季後賽資格，可是從15場的領先搞掉，慘狀已經超過1996年。巨人軍，尤其是原辰德的招牌就看最後這段時間全隊能否及時甦醒。