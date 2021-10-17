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日職／台日百轟幫助火腿奪勝 王柏融最後9戰拚單季10轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融(右)敲出全壘打。 擷圖自畫面
王柏融(右)敲出全壘打。 擷圖自畫面

旅日好手王柏融超過1個月未有全壘打，今天在札幌巨蛋主場對歐力士隊之戰4局下終於開轟，達成台、日生涯百轟紀錄，這支右外野陽春砲也攻下勝利打點，幫助火腿隊4：3獲勝，在球季賽倒數第10戰拿到本季第50勝。

火腿2局下攻下全場第1分，4局上遭追平，王柏融4局下再次面對歐力士先發投手竹安大知，磨成滿球數後，逮中133公里滑球，轟成右外野全壘打，幫助火腿2：1超前。

王柏融9月15日對西武隊開轟後，接下來18場比賽熄火，今天終於出現本季第9轟，帶動火腿4局下3分攻勢，成為贏球關鍵。

歐力士雖在6局上追回兩分，終場仍以1分之差落敗，火腿也是日職本季最後一支拿到50勝的球隊，繼續在太平洋聯盟排名墊底。

王柏融此役4打數1安打，吞下兩次三振，本季出賽87場，打擊率2成25、全壘打9支、打點46分，火腿本季143戰只剩最後9場比賽，他還有機會挑戰單季10轟紀錄。

王柏融2015到18年在Lamigo桃猿隊出現86轟，2017年以31轟拿下中職全壘打王，前年赴日披上火腿球衣後，近3季分別是3轟、2轟、9轟，台、日生涯全壘打數滿百。

火腿今天賽前和中日隊都是69轟，是日職今年「唯二」全壘打數未破百的球隊，王柏融締造球隊第70轟，個 人9轟追平近藤健介，並列隊上第1。

日職12支球隊中，只有火腿未有球員全壘打達2位數。

火腿 王柏融

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