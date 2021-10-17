中職／千安進度還在Ｍ69放寬心 林智平：讓它慢慢靠近

今年本要挑戰生涯千安里程碑，樂天桃猿隊老將林智平僅在3月、5月各出賽1場，今天因19歲小將馬傑森近日出現傷情，他才被再次召上一軍，對於延宕的千安進度放寬心，「讓它慢慢接近吧！不會急。」

林智平今年已是征戰中職第13年，季前已累積931安打，被預期有機會在今年跟進千安俱樂部，但時運不濟，3月只打了1場下二軍，短暫到他都忘了季初有在一軍待過，5月16日重返一軍只打了一場比賽，他的三頭肌就有撕裂傷，球季也旋即因疫情中斷。

「手伸不直、卡住的感覺，後來突然變這樣，我也不知道為什麼。」他在5月16日於台南球場的出賽，已感覺手有點脹脹、熱熱的，後來因傷大約休了兩個月，除了三頭肌傷勢外，也一併處理骨刺問題。

千安進度仍停留在和季前一樣「M69」，林智平笑說：「我覺得（今年）還有機會」，他表示讓數字慢慢靠近，自己不會因此著急。

看新秀輩出，36歲的林智平也坦言感受到來自後浪的壓力，「多多少少會有，這段時間也是很積極在準備，希望快點回來正常比賽，也有在注意看他們比賽 ，都有在成長進步。」