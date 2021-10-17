中職／投76.2局挨轟清單仍空白 徐若熙也覺得意外

當投手，哪有不挨轟的道理，但還是有人可以守住挨轟清單一片清白，味全龍隊新人徐若熙本季出賽76.2局，至今尚未挨轟，為全聯盟局數最多，他也覺得很意外，「我之前很常被打全壘打啊！」

徐若熙進入中職後，一共挨了3發全壘打，先是2019年龍隊與澳洲職棒阿德雷德巨人隊的交流賽，張泰山從他手中開轟，接著是去年季前熱身賽挨了蘇緯達的滿貫砲，9月則在二軍例行賽被高國慶敲出全壘打，還不曾在一軍被全壘打一棒擊沉。

「可能因為局數不長吧！一場才投4局、5局。」徐若熙表示，沒有特別注意這件事，近期才知道，自己也覺得有點驚訝，「就算球速快，也沒到很快，這季均速150、151吧！對強打來說應該還好，應該只是剛好沒把握到，加上球又換了。」

本季尚未挨轟投手榜上，徐若熙的投球局數為最多，接著是張喜凱的73.2局、豪勁的67.2局、布里悍45.1局、李振昌43.1局，挨轟最多投手則由陳仕朋、伍鐸、加百利8轟並列。