中職／「他沒有大好大壞」 徐若熙看新人王會投對手

中職例行賽季剩下大約一個月，新人王之爭聚焦徐若熙、曾峻岳兩位投手，在徐若熙的眼裡看來，曾峻岳的穩定更勝自己一籌，如果他能投票，他說：「我會投給他」。

徐若熙原訂今天要先發，但昨天的比賽因雨泡傷，王維中順延一天登板，徐若熙的下一戰挪到22日、地點依然是天母，距離前一場出賽將相隔15天，總教練葉君璋表示，「他該做的事情還是都有做，只是沒有比賽而已，今年他的所剩局數也不多，反而是品質比較重要。」

距離100局剩下23.1局，徐若熙對此認為，「能丟就丟，既然是100局，就盡力完成這100局。」按照他自己、葉總的估算，應有機會順順在100局大限內投完今年球季。

徐若熙開季投出驚人身手，屢用三振寫鬼神紀錄，目前出賽76.2局投出94次三振、為本土投手之最，一直都被視為新人王最熱門人選；曾峻岳出賽52場居全聯盟之冠，又扛下終結者的位置，對球隊的重要性不言而喻，目前也有極高聲浪支持。

被問到新人王之爭，徐若熙放寬心，「不會擔心，順其自然，有就有、沒有就有。」

在徐若熙看來，他認為曾峻岳獲獎的機率更高，「他穩定的出賽，沒有大好大壞，我可能有幾場好，有幾場又會不太好，紀錄的東西只是一時的，大家還是會看比較長期的。」