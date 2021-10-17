中職／馬傑森顴骨骨折休2至3周 「顏值當然有影響」

樂天桃猿隊內野小將馬傑森被不規則彈跳直擊右臉，帥臉破相，今天隨隊來到天母，總教練曾豪駒表示，馬傑森顴骨骨折，評估需要休息2到3周，被問到帥臉是否受到影響？他接梗回覆：「顏值當然有影響。」

驚悚畫面發生在15日桃園賽事，中信兄弟隊高宇杰打向游擊方向，馬傑森準備接球時，被不規則彈跳直擊右臉，當場濺血退場，經醫院診斷後確認顴骨骨折。

馬傑森需要休息2到3周，暫時停止練球，猿隊叫上老將林智平支援內野。

曾豪駒坦言，當天看到畫面，自己也有嚇到，「當然會嚇到，不希望這種事情發生，那顆球擊到速度也是比較強，反應時間不夠，也有不規則彈跳。」

馬傑森的心情是否受到影響？曾總表示，「我看他滿樂觀的，打到已經是事實了，只能積極去做後續治療。」心情還好，但帥度就有影響了，曾豪駒幽默回應，「顏值當然會有影響，現在只能看他的左臉。」

馬傑森目前停止練球，等消腫後、醫生確認已無問題才會重拾練習，曾總也肯定子弟兵菜鳥球季至今的表現，「感覺上不會怯場，心態也正確，過程中還需要吸取經驗。」至於是否擔心內野戰力受損？曾豪駒表示，「智平上來，他是有經驗的選手，戰力上影響應該是還好。」