聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融本季第9轟終於出爐 台、日生涯百轟達陣
日本火腿隊今天在札幌巨蛋再戰歐力士隊，旅日好手王柏融4局下轟出右外野陽春砲，幫助火腿攻下超前分，打完前4局以4：1領先，王柏融台、日生涯百轟紀錄出爐。
王柏融擔任火腿先發6棒指定打擊，面對歐力士先發投手竹安大知，2局下首打席揮出中外野飛球出局，4局下逮中133公里滑球，轟成右外野全壘打，幫助火腿2：1超前，這半局隊友延續攻勢再攻下兩分。
王柏融9月15日對西武之戰開轟後，連續18場比賽未有全壘打，今天終於出現本季第9轟，也是旅日生涯3年第14支轟紀錄，加上過去效力Lamigo桃猿隊4年86轟紀錄，達成台、日生涯百轟里程碑。
日台通算100号達成！北海道日本ハム・王選手の中華職業棒球大聯盟(@CPBL)・Lamigo所属時代から合わせてプロ通算100本目となるホームランで勝ち越し！#王柏融 #lovefighters @FightersPR— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) October 17, 2021
◆選手名鑑で王選手の動画/ニュース/成績をチェック！https://t.co/qpr1wqXTPr pic.twitter.com/lKu6lMANT2
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言