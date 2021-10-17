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日職／王柏融本季第9轟終於出爐 台、日生涯百轟達陣

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日職／王柏融本季第9轟終於出爐 台、日生涯百轟達陣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融第9轟出爐。 資料照
王柏融第9轟出爐。 資料照

日本火腿隊今天在札幌巨蛋再戰歐力士隊，旅日好手王柏融4局下轟出右外野陽春砲，幫助火腿攻下超前分，打完前4局以4：1領先，王柏融台、日生涯百轟紀錄出爐。

王柏融擔任火腿先發6棒指定打擊，面對歐力士先發投手竹安大知，2局下首打席揮出中外野飛球出局，4局下逮中133公里滑球，轟成右外野全壘打，幫助火腿2：1超前，這半局隊友延續攻勢再攻下兩分。

王柏融9月15日對西武之戰開轟後，連續18場比賽未有全壘打，今天終於出現本季第9轟，也是旅日生涯3年第14支轟紀錄，加上過去效力Lamigo桃猿隊4年86轟紀錄，達成台、日生涯百轟里程碑。

日本火腿 王柏融 歐力士

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