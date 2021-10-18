中職／王位遭拔兄弟競爭不留情 詹惶棄帥老將豈能太樂天

樂天桃猿外野手詹智堯生涯出賽996場，只差4場就能成為中職史上第30名出賽達千場的球員，然而，近年他的出賽機會銳減，逐漸遭邊緣化，若本季無法達標，球季結束有可能遭釋出或轉任教練，徒留遺憾。

業餘時期詹智堯是國家隊常客，打過兩屆經典賽，擁有一張俊俏的臉龐，頗具人氣，2009年加盟La new熊，立即站穩球隊先發中外野手地位，守備穩健、腳程不俗，拿過5屆外野金手套，2012年總冠軍賽封王戰最後一局最後一個出局數用美技撲接畫下句點更成了經典。

詹智堯不止人帥、守備更帥，5次拿下外野金手套。 聯合報系資料照片

只是，近年詹智堯出賽機會銳減，今年只剩25場，區區50打席，打擊率僅1成90，已兩個多月沒在一軍看見他的身影。

詹智堯明年1月將滿39歲，是不折不扣的老將，桃猿陣中外野人才濟濟，包括朱育賢、藍寅倫、陳晨威、邱丹、黃敬瑋，還有年輕的成晉、林政華，年事已高的詹智堯還有陽耀勳，幾乎沒有揮灑空間。

現階段桃猿力爭下半季冠軍，希望能搶到總冠軍賽門票，在前線戰況吃緊的情況下，詹智堯季末要升上一軍的空間並不大，如果沒達成千場出賽就引退，恐怕他心裡也會有些遺憾吧。

詹智堯（前左）只差4場就可以達1000場出賽，另外只差5次就將累積3000打數。 聯合報系資料照片

詹智堯的好朋友王勝偉，兩人都是台體大校友，小一歲的王勝偉，比詹智堯早一年進職棒，2008年加盟兄弟象，他讓黃衫軍至少10年不必擔心游擊防區人選，拿下史上最多9座游擊金手套，另有4次盜壘王，打擊經常神來一棒，是相當經典的游擊手。

然而，江坤宇進來卡住游擊防區，王勝偉去年就遭邊緣化，今年更慘，只在一軍出賽5場、13打席，安打尚未開張，即使王勝偉在二軍打擊率超過3成，守備數據也不錯，但就是等不到上一軍的電話，已經超過5個月沒在一軍亮相。

江坤宇(左)在去年佔據兄弟游擊防區後，王勝偉(右)的上場時間就持續減少，本季至今僅出賽5場。 聯合報系資料照片

王勝偉能守二壘，但中信兄弟教練團二壘防區啟用多人，包括岳東華、張志強、潘志芳、陳偉漢，王勝偉淪為第5順位人選，昔日金手套好手，如今竟是這般境遇，令人感嘆今夕是何夕。

王勝偉還能不能打？當然能打！但現在中職環境不是你能不能打的問題，而是球團、教練團願不願意讓你打，顯然王勝偉在中信兄弟已無空間，其他球隊會給他機會嗎？年事已高當然是最大考驗，哪怕你過去建立多少功績都是枉然，這就是職棒，歡迎來到現實世界。

當然，中職還是有幾位「大齡球員」仍在場上奮戰，包括全聯盟年紀最大42歲的高國慶，還有潘威倫、潘武雄、陳鏞基、官大元、周思齊、林智勝，未來幾年他們將陸續退役，雖然離開球場是必然，但留給球迷的回憶卻是永恆的。