中職／辛元旭本季首轟三分砲 悍將獵獅兄弟得利

富邦悍將隊辛元旭的一發三分砲，幫助球隊拉開差距，加上陳鴻文6局好投，在台南球場以5：3擊敗統一獅隊，今天比賽因雨延期的中信兄弟隊則得利，與龍頭獅隊勝差縮小到半場。

辛元旭獲選生涯首次的單場MVP，他今天在2局上兩出局、二壘有人時，適時敲出二壘打，為球隊先馳得點，8局上在球隊僅以2：1些微領先時，從邱浩鈞手中敲出一發三分砲，奠定勝利。

辛元旭全場3安打、4分打點，單場安打數平個人最多，打點則創下個人新高；這發全壘打是他本季首轟、生涯第2轟，22歲的他在2019年加盟悍將隊，去年升上一軍。

今年轉型先發投出一片天的陳鴻文，今天再次繳出6局失1分的優質先發，拿下本季第3勝，單場9次三振則是個人生涯第三多，2013年9月17日對統一飆出13K，同年10月8日則有10K。