快訊

雙溪虎豹潭溪水暴漲多人失蹤 侯友宜趕往現場關心搜救

她坐月台合影鳴日號遭酸「當亡美」還反嗆 台鐵出招了

中職／收下保命血袋 楊清瓏小故事透露徐總多「硬頸」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏（左起）、味全龍職業棒球隊董事長徐文芳、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、師母謝榮瑤女士、前主播蔡明里、味全龍領隊任中傑、活動主持人徐展元等貴賓到場。記者季相儒／攝影
味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏（左起）、味全龍職業棒球隊董事長徐文芳、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、師母謝榮瑤女士、前主播蔡明里、味全龍領隊任中傑、活動主持人徐展元等貴賓到場。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天為前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏透露一個小秘密，2004年雅典奧運時徐生明抱病帶隊，將重要的保命「血袋」交給他保管。

楊清瓏除了以聯盟代表身分到場外，他也是徐生明美和中學的學長，兩人從小玩到大，徐生明的個性楊清瓏看得很清楚，直言：「很佩服這個學弟。」

徐生明的「硬頸」精神，楊清瓏舉了雅典奧運的例子，徐生明健康狀況不佳，仍帶中華隊出征，將重要的救命血袋交給楊清瓏，好不容易撐完賽程，楊清瓏特別告訴航空公司，安排一整排座位，讓他躺著回來。

徐生明當時有高血壓、痛風，3月健檢時腎功能只剩下一般人的兩成，醫生警告他最好「不要去」雅典，不過徐生明搏命出征，最後回來證實腎衰竭，徐生明當時說：「這是我的責任，我以為可以撐過去。」

這次出席看到徐生明的背號退休，楊清瓏說：「很感謝球團，對職棒來說，背號引退是最高榮譽，徐生明的生涯不只在帶領球隊，也推動基層棒球，不過這個擔子現在交到阿瑤手上了。」

楊清瓏口中的「阿瑤」就是「師母」謝榮瑤，在徐生明逝世後接手徐生明棒球發展協會，讓每年在美濃舉辦的徐生明盃能夠繼續進行，今年已經來到第9屆，培育出的劉貴元、劉俊豪如今都加入職棒。

味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏到場。記者季相儒／攝影
味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏到場。記者季相儒／攝影
味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式。記者季相儒／攝影
味全龍隊今天舉辦前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式。記者季相儒／攝影

徐生明 楊清瓏 棒球

延伸閱讀

圖輯／已故總教練徐生明85號背號 味全龍隊舉行引退儀式

中職／85背號雨中退休 謝榮瑤虧徐總：他愛哭

中職／徐總85號退休雨和彩虹相伴 葉總、張泰山憶故人

中職／葉總談新洋投柯西諾規劃 讚伍鐸貢獻不只是數字

相關新聞

中職／徐總85號退休雨和彩虹相伴 葉總、張泰山憶故人

味全龍隊今天為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，典禮剛開始，天母球場就下起大雨，遠方還交織著彩虹景色，現場嘉賓不畏雨勢...

中職／收下保命血袋 楊清瓏小故事透露徐總多「硬頸」

味全龍隊今天為前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏透露一個小秘密，2004年雅典奧運時徐生明抱病帶...

中職／85背號雨中退休 謝榮瑤虧徐總：他愛哭

味全龍隊今天賽前為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，典禮剛開始就下起暴雨，「師母」謝榮瑤虧了一下在天上的徐總，「今天是...

中職／葉總談新洋投柯西諾規劃 讚伍鐸貢獻不只是數字

味全龍隊新洋投柯西諾隔離出關後，開始在斗六副球場自主訓練，為加入球隊做準備，總教練葉君璋預估在二軍先投一場，就可拉上一軍...

日職／「台灣對決」宋家豪解決吳念庭 逼近大郭紀錄

日本職棒樂天隊與西武隊之戰，兩名台將都未先發，但剛好在9局碰頭，宋家豪讓代打的吳念庭敲出滾地出局，也收下個人本季第5次救...

中職／兄弟陳琥下周繼續先發 廖乙忠轉長中繼

廖乙忠上、魏碩成下，經過一周本土先發測試，中信兄弟隊下周先發輪值已有計畫，總教練林威助指出，德保拉、羅傑斯、鄭凱文、呂彥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。