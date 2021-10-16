中職／收下保命血袋 楊清瓏小故事透露徐總多「硬頸」
味全龍隊今天為前總教練徐生明舉辦背號85號退休儀式，中華職棒秘書長楊清瓏透露一個小秘密，2004年雅典奧運時徐生明抱病帶隊，將重要的保命「血袋」交給他保管。
楊清瓏除了以聯盟代表身分到場外，他也是徐生明美和中學的學長，兩人從小玩到大，徐生明的個性楊清瓏看得很清楚，直言：「很佩服這個學弟。」
徐生明的「硬頸」精神，楊清瓏舉了雅典奧運的例子，徐生明健康狀況不佳，仍帶中華隊出征，將重要的救命血袋交給楊清瓏，好不容易撐完賽程，楊清瓏特別告訴航空公司，安排一整排座位，讓他躺著回來。
徐生明當時有高血壓、痛風，3月健檢時腎功能只剩下一般人的兩成，醫生警告他最好「不要去」雅典，不過徐生明搏命出征，最後回來證實腎衰竭，徐生明當時說：「這是我的責任，我以為可以撐過去。」
這次出席看到徐生明的背號退休，楊清瓏說：「很感謝球團，對職棒來說，背號引退是最高榮譽，徐生明的生涯不只在帶領球隊，也推動基層棒球，不過這個擔子現在交到阿瑤手上了。」
楊清瓏口中的「阿瑤」就是「師母」謝榮瑤，在徐生明逝世後接手徐生明棒球發展協會，讓每年在美濃舉辦的徐生明盃能夠繼續進行，今年已經來到第9屆，培育出的劉貴元、劉俊豪如今都加入職棒。
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