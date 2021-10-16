圖輯／85背號雨中退休 謝榮瑤虧徐總：他愛哭

味全龍隊今天賽前為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，典禮剛開始就下起暴雨，「師母」謝榮瑤虧了一下在天上的徐總，「今天是他自己愛哭」。

龍隊今天在球場內設置徐總文物展，全隊也都換上徐總的「85」號背號，場中活動從下午4點15分開始，邀請到謝榮瑤、中華職棒秘書長楊清瓏、資深棒球專家曾文誠到場致詞。

儀式前天空雖有烏雲籠罩，但遠方天空出現彩虹，謝榮瑤當下在想「是不是徐生明來了」，沒想到隨後的大雨，讓她說出：「我相信今天這場雨，應該是徐生明感動到掉淚。」

過去提到徐生明就哭，謝榮瑤這次出發到天母球場前，暗暗告訴徐總：「今天我不會哭。」結果反而看到徐總「哭了」。

這場雨中典禮，謝榮瑤也謝謝球團的禮遇，還有排開行程的貴賓們，願意一起淋雨，「除了感動還是感動。」特別是看台上的龍迷，從徐總過世以來，就一直看到他們的熟悉身影，到現在等到龍隊回歸。

要說到傳承徐總精神，謝榮瑤表示，自己非專業人士，無法給予球員建議，「唯一能說的，就是踏入職棒後，要對得起良心，永不放棄、堅持下去。」