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中職／徐總85號退休雨和彩虹相伴 葉總、張泰山憶故人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，儀式前天空露出彩虹。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，儀式前天空露出彩虹。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，典禮剛開始，天母球場就下起大雨，遠方還交織著彩虹景色，現場嘉賓不畏雨勢，看著本壘後方85號看板揭開布幕，鼓掌向這位永遠的「魔術師」致意。

85號是龍隊第一個退休背號，由於隊史一度中斷，總教練葉君璋表示，現在陣中球員幾乎都沒遇過徐總，「只有我們這些教練被他帶過，對我們來說，他是精神象徵，（背號退休）對我們來說滿重要的。」

打擊教練張泰山更是從業餘時期就跟著徐總，一路到職棒，他說：「現在球員多半只能在報章雜誌看到徐總事蹟，不知道他的足智多謀，有多兇又有多溫柔的一面。」

張泰山笑著回憶，徐總過去兇到會讓人害怕，嚴格要求選手態度，業餘時期有球員穿拖鞋到球場，「徐總馬上衝過去罵，他很尊重棒球。」張泰山也透露，徐生明在場上對裁判的火爆脾氣，主要是為球員爭取權益。

至於溫柔的一面，張泰山表示，徐總也會帶選手到房間，私下開導，當大家的心靈導師，「過去我有問題，他都會幫忙解決。」

而在徐總去世之後，張泰山也到靈堂前立下心願，會好好陪伴師母（謝榮瑤），現在也跟自己的老婆一起幫助徐生明棒球發展協會，在美濃扎根基層棒球，放下身分，單純作為工作人員盡力協助。

如今看著85號球衣退休，張泰山表示，希望能讓年輕球員認識徐總，知道他的帶隊智慧，「知道這個偉大教練的存在」。

味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，本壘後方的牆上掛起「85」號球衣標誌。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，本壘後方的牆上掛起「85」號球衣標誌。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，打擊圈換成紀念樣式。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，打擊圈換成紀念樣式。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，壘包也換上特殊標誌。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，壘包也換上特殊標誌。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，儀式剛開始就下起大雨。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，儀式剛開始就下起大雨。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，昔日子弟兵張泰山已變成龍隊打擊教練。記者季相儒／攝影
味全龍隊今日為已故前總教練徐生明舉辦背號退休儀式，昔日子弟兵張泰山已變成龍隊打擊教練。記者季相儒／攝影

張泰山 棒球 徐生明

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