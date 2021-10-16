日職／執教長達10年 火腿宣布監督栗山英樹季後引退

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊球團今天宣布，總教練栗山英樹本季結束後將引退。栗山擔任火腿隊總教練10年，曾啟用大谷翔平、台灣棒球好手陽岱鋼等，2019年引進王柏融。

日本放送協會（NHK）報導，現年60歲的栗山2011年就任為火腿隊總教練，2012年開始率領火腿隊征戰，2012年達成太平洋聯盟冠軍；2016年率火腿隊達成第2度聯盟冠軍及球團史上第3度奪得「日本一」。

但前年及去年，火腿隊居第5名，戰績低迷。今年栗山擔任火腿隊總教練第10年，是火腿隊總教練擔任最久的一位。火腿隊本季連續3年B段班，目前132場比賽，49勝65敗，18和，戰績在太平洋聯盟墊底。

火腿隊球團考慮由曾效力火腿隊、2020東京奧運日本棒球國家代表隊總教練稻葉篤紀接下總教練棒子。

栗山在火腿隊擔任總教練期間最值得一提的是2013年引進目前效力美國大聯盟天使隊的大谷翔平，讓大谷發揮投打「二刀流」的長才。栗山也重視台灣選手，2018年季後，火腿隊以3年約簽下中職強打「台灣大王」王柏融。

本月14日，在火腿隊主場北海道札幌巨蛋的火腿隊與西武獅隊比賽當天，舉辦玉山銀行「台灣日」活動，玉山銀行日本支店長林國維特別贈禮品給栗山及王柏融等人。