日職／「台灣對決」宋家豪解決吳念庭 逼近大郭紀錄

日本職棒樂天隊與西武隊之戰，兩名台將都未先發，但剛好在9局碰頭，宋家豪讓代打的吳念庭敲出滾地出局，也收下個人本季第5次救援成功，幫助樂天隊以3：0拿下勝利。

樂天隊今天靠著島内宏明在首局的2分砲，加上淺村榮斗在5局下的高飛犧牲打，攻下3分，而先發投手岸孝之投7局無失分後，酒居知史也延續1局沒掉分。

3：0局面在9局交到宋家豪手上，雖然一開始被布蘭登大河敲出安打，但接下來成功讓岸潤一郎敲出雙殺，此時吳念庭上場代打，與宋家豪纏鬥了6球，宋家豪甚至飆出全場最快的150公里，最終成功讓吳念庭敲出游擊滾地出局。

宋家豪總計1局無失分，個人連5場未失分，防禦率下降到2.34，這場比賽也是宋家豪本季第60場出賽，距離「大郭」郭源治的日職台將單季出賽紀錄只差1場就可追平。