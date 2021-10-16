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中職／兄弟陳琥下周繼續先發 廖乙忠轉長中繼

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒中信兄弟投手陳琥下周繼續先發，廖乙忠則擔任長中繼角色。 聯合報系資料照
中華職棒中信兄弟投手陳琥下周繼續先發，廖乙忠則擔任長中繼角色。 聯合報系資料照

廖乙忠上、魏碩成下，經過一周本土先發測試，中信兄弟隊下周先發輪值已有計畫，總教練林威助指出，德保拉、羅傑斯、鄭凱文、呂彥青、陳琥將扛起先發。

兄弟本周因德保拉、羅傑斯接種疫苗，拉上廖乙忠、魏碩成扛起先發，兩人表現不錯，分別投出5.1局失1分、5局無失分的表現，都是未來先發可用之兵。

不過林威助解釋，將魏碩成下放是因下周暫時用不到，而廖乙忠則會調往牛棚擔任長中繼，但也表示若陳琥表現不佳，會將廖、魏兩人擇一放回先發。

林威助指出，廖乙忠、魏碩成這周表現確實不錯，但也可能是因為剛上一軍，對手還不適應，「就看下一次能不能有一樣的成績。」也因兩人目前用球數還不夠多，才將廖乙忠放在長中繼、吃局數。

另外，王威晨因腿部緊繃，昨天擔任指定打擊，林威助表示，今天詢問後沒有問題，所以再次回到先發三壘的位置。

廖乙忠 林威助 陳琥

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