健美／結合在地宮廟特色 西螺媽祖盃191名人參賽

由雲林縣體育會健美健身委員會首次結合在地宮廟特色文化西螺福興宮，今天在廟前廣場隆重舉辦西螺媽祖盃全國健美錦標賽，在疫情趨緩下，仍吸引全國191位選手報名參加。

同時也是健美選手的主委陳學林強調，此次賽事總獎金高達25萬元，希望能帶動全國更多健美健身愛好者投入此項運動，成為賽事焦點。

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，原先計畫搭配媽祖遶境活動擴大辦理，雖然受到疫情影響，但仍無法澆熄雲林人的熱情，所以他與陳學林積極廣邀在地各界人士共襄盛舉，共同打造全新風貌的全國賽事。

中華民國健美健身協會副秘書長陳緯哲在開幕致詞時，感謝福興宮楊董事長提供如此優質的場地，特別感謝主委陳學林盡心盡力，凡事親力親為的為雲林付出，這是理事長許安進接任協會至今，繼桃園、苗栗之後，輔導地方最成功的例子，協會也會秉持著母雞帶小雞的精神，持續前進帶領各地方委員會ㄧ起成長。