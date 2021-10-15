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中職／要相信自己的球不好打 魏碩成繳超完美代班

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
魏碩成。記者季相儒／攝影
魏碩成。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊左投魏碩成今天繳出完美代班，先發5局無失分，兄弟終場以6：3擊敗樂天桃猿隊，他的本季首場先發就拿到勝投，魏碩成賽後表示，「大家對我的印象是控球不好，先求穩再求好。」二軍投手教練告訴他，靠自己的球質去拚輸贏、相信自己的球不好打，果敢對決好球帶奏效。

魏碩成此役投5局共用78球，被敲4安打，有1次四壞、1次觸身保送，送出4次三振，讓猿隊一分未取，完成達成交付任務。

總教練林威助賽後給出好評，「比預期的控球更穩一點，不然之前有點類似昨天的王奕凱的感覺，今天表現有時出力會勾到，其他都滿正常，還有今天有勇於面對打者，這點值得誇獎。」

魏碩成的最大罩門是控球，今天雖然多次壞球走在前面，但最終控制在四壞、觸身、暴投各1。

魏碩成提到，先前在二軍時，常有連續壞球的狀況，投手教練王建民、鄭錡鴻、艾迪頓都會提點他怎麼應對，「他們告訴我，不要一直想投到邊邊角角，要相信自己的球不好打，勇敢一點，想法會更明確。」

這是魏碩成一軍生涯的第2勝，兩勝之間相隔419天，但兩次都拿到單場MVP，獲獎率超高，也讓他賽後笑說：「今天也是MVP喔？剛上來又要花錢（請客）。」

廖乙忠、魏碩成接連代班繳出好投，是否還有下一次先發機會？助總表示，還需要與投手教練討論，「下周德保拉、羅傑斯也會回來，機會應該是有，找一些空檔可以讓他們出賽。」他也提到，若兩人的球數可以拉到100球，之後機會應該會滿多。

猿隊由洋投狂威先發，投5.1局失5分（責失4分），兄弟在第6局開啟5分大局，單局打了一輪，出現4安打、2保送，取得6：0領先；猿隊則在7局下追回3分都靠代打，郭嚴文先在滿壘時敲安、貢獻2分打點，陳俊秀打到中外野落地，再護送回1分。

樂天桃猿 鄭錡鴻

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