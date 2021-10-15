中職／「很明顯的揮棒過半」 助總談觸身球爭議仍不解
中信兄弟隊今天以6：3擊敗樂天桃猿隊，但1局下就出現讓總教練林威助不解的判決，朱育賢透過電視輔助判決獲得觸身球改判，但助總認為畫面明明是更明顯的出棒過半。
兄弟此役拉上左投魏碩成頂替先發，他在1局下面對朱育賢時，2好2壞後是一顆內角近身球，朱育賢出棒煞車，球擊中左手後彈到本壘後方，主審先是判界外球，朱育賢反應有打到手，猿隊為此提出挑戰，主審先詢問三壘審是否出棒過半，確認沒有過半後執行挑戰，朱育賢獲改判觸身球上壘。
這一改判換觸動兄弟神經，林威助上場爭論，他賽後表示，主審當時是回覆三壘審已判出棒未過半，這個挑戰單純是看是否碰到手。
林威助仍有不解，他說：「看本壘攻防時，也會同時看safe、out和有沒有阻擋，這球不是只看有沒有碰到手，問題是揮棒過半啊！很明顯的揮棒過半，我的感覺是看得滿清楚的，就可以改判吧！都看輔助判決了。」
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