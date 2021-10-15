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中職／7局無失分！布雷克登勝投王 防禦率也能一搏

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手布雷克投7局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手布雷克投7局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本季最穩定的洋投布雷克今晚挺身而出，在台南球場先發7局無失分，幫助獅隊以3：0擊敗富邦悍將隊，中止2連敗，個人也收下第15勝，再次獨居勝投王。

布雷克今天被敲出5支安打，最大危機在5局上，三振後被敲出2支安打，2出局後又投出保送，還好在滿壘時解決林益全，沒有掉分。

隊友也給予支援，林安可4打數2安打、2打點，包括4局下打破僵局的陽春砲，5局下新秀李丞齡則敲出生涯首轟；獅隊另名新秀林子豪右肩膀夾擠、無法傳球，今天從二軍拉上李丞齡先發，馬上就有貢獻。

布雷克101球完成7局投球任務，另有5次三振、2次四壞，本季130次三振與三振王德保拉有些差距，不過15勝將原本並列的德保拉擠下去，防禦率1.82跟德保拉的1.78相比，也還有機會一拚。

布雷克與德保拉若能維持水準，中職有機會暌違15年再出現防禦率1字頭的防禦率王，上一次是2006年誠泰Cobras隊林恩宇以防禦率1.73稱王，而排第二的La New熊隊雷鵬防禦率也有1.94。

悍將隊先發投手羅力投完7局，同樣被敲5支安打，也有5次三振，但最後失3分吞下本季第7敗，這也是羅力本季第8場優質先發卻沒能拿下勝投的比賽。

統一獅隊林安可在4局的陽春砲為球隊先馳得點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可在4局的陽春砲為球隊先馳得點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊新秀李丞齡（右）敲出生涯首轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊新秀李丞齡（右）敲出生涯首轟。圖／統一獅隊提供

布雷克 德保拉

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