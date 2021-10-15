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日職／隔近4個月先發外野 王柏融上演美技接殺

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融美技演出。 擷圖自畫面
王柏融美技演出。 擷圖自畫面

相隔近4個月，火腿隊旅日台將王柏融再次先發左外野，表現卻不生疏，演出一次美技撲接，只可惜火力沒有一起發揮，2打數未敲安，球隊最終則以0：3敗給歐力士隊。

王柏融回到久違的守備位置，「生意」很好，一共5次守備機會，沒有失誤，包括一次美技演出。

4局上2出局後，面對歐力士中川圭太敲出的左外野飛球，王柏融向前移動、撲倒接殺，抓到最後一個出局數，讓投手立野和明開心地拍手套致敬。

王柏融最近一次先發外野是6月16日對廣島隊之戰，接下來都擔任指定打擊或代打，不過9月11日也曾鎮守外野，對軟銀隊之戰先發指定打擊的他，在比賽後段移防左外野。

不過打擊方面，王柏融今天在2局敲出二壘飛球出局、5局的滾地剛好被守得深遠的二壘手攔下刺殺，7局面對對手左投，被換下場休息，就以2打數無安打作收，打擊率下降到2成25。

不只王柏融熄火，火腿全隊只敲出3安，沒有得分，而歐力士雖然也僅敲出4支安打，不過4局上2次保送後，杉本裕太郎的一發全壘打就攻得3分。

王柏融 歐力士

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