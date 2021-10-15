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中職／林益全完成連13季盜壘 離彭政閔紀錄還有差距

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林益全。 報系資料照
林益全。 報系資料照

富邦悍將隊今天在台南棒球場與統一獅隊之戰，林益全難得跑出盜壘成功，上壘後作勢想拔下壘包留念，原因在於，終於解鎖本季首盜，完成生涯連續13季盜壘成功。

悍將與獅隊打完3局都還是0：0平局，4局上林益全在1出局後敲出安打，並在張進德打擊時衝向二壘，張進德揮棒落空三振出局，不過林益全完成盜壘，讓他興奮得想把壘包帶走。

這次盜壘是林益全本季首盜、生涯第30盜，次數分配得很平均，自2009年新人連開始，連續13季都有盜壘成功，就連生涯超過290盜的黃甘霖、林易增都未曾達成。

不過林益全距離聯盟新人年連續球季盜壘紀錄還有一大段距離，彭政閔自2001年進入中職開始到2019年退休為止，連續19季盜壘成功，打破原本張泰山的新人年連18季盜壘成功紀錄。

林益全 張進德 富邦悍將

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