中職／雙洋投離台 高野圭佑和恰恰廣告合影後再走

中信兄弟隊在洋投註冊大限淘汰格里斯、高野圭佑，兩人今天搭機離台，高野還與副領隊「恰恰」彭政閔的宣導廣告合影後再走，畫面頗逗趣。

高野以測試洋投的身分來台，直到註冊大限前才等到上一軍的機會，開箱就是期末考，投1.2局失1分，他自評以中繼投手來說不及格，若有下次機會會做更好，但並未獲得續留。

高野從4月抵台，今天搭機返回日本，他向球迷表示，「謝謝你們的支持，來這邊打球讓我得到很棒的經驗。之後會在youtube上和大家聊天，請務必收看唷！大家再見，中信兄弟、台灣，掰掰。」

格里斯多數時間都在養傷，儘管已進牛棚練投，但在歸隊時間不確定性太高之下仍遭到淘汰，也在今天與高野一起離台。