中職／用球數、吃局數都是土投第一 黃子鵬10勝在望

春訓被賦予先發任務，黃子鵬在這個位置上繳出超亮麗成績，本季已握9勝6敗、防禦率2.97佳績，有機會完成10勝球季，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也直言，「期待，可以完成10勝的投手都不容易。」

黃子鵬生涯前3年合計171場出賽，有170場是從牛棚出發，今年扛下先發位置，已成聯盟最穩土投之一，本季共投1781球、118局都是本土投手最多，9勝僅次於鄭凱文（11勝）。

曾豪駒指出，黃子鵬轉任先發後，起初還在找感覺，也會懷疑自己是否可以勝任的時候，「投出感覺後，最大的改變就是投給對手打，節奏也變得比較明快，因為他不是三振型的投手，就勇於和打者對決。」

黃子鵬去年共投1035球、66.1局，今年整季投完，工作量勢必會是去年的兩倍，曾豪駒也肯定他認真負責的態度。

曾總表示，從春訓知道要扛先發開始，黃子鵬在體能上一定會對自己有更大的要求，若體能負擔沒有問題，今年將讓他在輪值裡待到球季結束，「負擔得了，就會照正常輪值投完。」

黃子鵬距離單季10勝只差一步，以側投的身分更不容易，前一位單季取得雙位數勝投的側投，已是2013年林晨樺（15勝）。