快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／用球數、吃局數都是土投第一 黃子鵬10勝在望

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

春訓被賦予先發任務，黃子鵬在這個位置上繳出超亮麗成績，本季已握9勝6敗、防禦率2.97佳績，有機會完成10勝球季，樂天桃猿隊總教練曾豪駒也直言，「期待，可以完成10勝的投手都不容易。」

黃子鵬生涯前3年合計171場出賽，有170場是從牛棚出發，今年扛下先發位置，已成聯盟最穩土投之一，本季共投1781球、118局都是本土投手最多，9勝僅次於鄭凱文（11勝）。

曾豪駒指出，黃子鵬轉任先發後，起初還在找感覺，也會懷疑自己是否可以勝任的時候，「投出感覺後，最大的改變就是投給對手打，節奏也變得比較明快，因為他不是三振型的投手，就勇於和打者對決。」

黃子鵬去年共投1035球、66.1局，今年整季投完，工作量勢必會是去年的兩倍，曾豪駒也肯定他認真負責的態度。

曾總表示，從春訓知道要扛先發開始，黃子鵬在體能上一定會對自己有更大的要求，若體能負擔沒有問題，今年將讓他在輪值裡待到球季結束，「負擔得了，就會照正常輪值投完。」

黃子鵬距離單季10勝只差一步，以側投的身分更不容易，前一位單季取得雙位數勝投的側投，已是2013年林晨樺（15勝）。

曾豪駒 樂天桃猿 林晨樺

延伸閱讀

中職／已經很久沒這感覺 廖乙忠快節奏因為「太享受」

中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

中職／有默契！黃子鵬看穿張閔勛意圖 幫忙抓盜壘

中職／終結8連不勝 曾豪駒點名黃子鵬外還有3功臣

相關新聞

中職／用球數、吃局數都是土投第一 黃子鵬10勝在望

春訓被賦予先發任務，黃子鵬在這個位置上繳出超亮麗成績，本季已握9勝6敗、防禦率2.97佳績，有機會完成10勝球季，樂天桃...

中職／手腳連環傷有危機意識 陳晨威氣罵沒保護好自己

樂天桃猿隊快腿陳晨威8月15日因手腕傷勢降下二軍，好不容易手好了，卻又扭傷腳，總教練曾豪駒曾說重話，直言他要拿回自己的位...

中職／已經很久沒這感覺 廖乙忠快節奏因為「太享受」

廖乙忠與黃子鵬的對戰戲碼一公布，許多球迷未看先預言4小時起跳，兩人昨天「聯手」投出一場2小時57分的比賽，廖乙忠也笑說：...

中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷，評估約10天左右，目前評估不需開刀，空缺則...

中職／郭俊麟二軍中繼2局挨轟 拿下勝投

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍出賽，總計投2局、被味全龍隊野手董秉軒敲出全壘打，也是術後復出，在二軍實戰出賽首度失分，...

日職／陽岱鋼秋季聯盟手感佳 做好隨時能回一軍的準備

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼參加秋季鳳凰聯盟賽事打出不錯成績，昨天與橫濱隊交手再開轟；陽岱鋼接受日媒採訪時表示，希望可以有好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。