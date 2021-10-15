中職／已經很久沒這感覺 廖乙忠快節奏因為「太享受」

廖乙忠與黃子鵬的對戰戲碼一公布，許多球迷未看先預言4小時起跳，兩人昨天「聯手」投出一場2小時57分的比賽，廖乙忠也笑說：「剛好昨天是自己太享受棒球，所以節奏比較快，也沒想太多，兩個剛好都有搭上。」

由於德保拉、羅傑斯接種疫苗跳過一次先發，中信兄弟隊本周啟用全本土先發，昨天將任務交給廖乙忠，面對樂天桃猿隊投5.1局被敲4安打，唯一失分是第4局挨了朱育賢的陽春砲。

廖乙忠自評投球成績，「就像前一天講的，不管怎樣，一局一局來，有做到就覺得可以。」距離前一場一軍先發已經超過5個月，他也坦言過去3個月都在二軍以長中繼出賽為主，「那麼久沒投，說不會累是騙人的，畢竟是一軍，還是會累。」

他也在賽後就馬上LINE二軍投手教練王建民，討論投球內容，「他是說有做到這幾個月的東西，是好的，但好還要更好，像變化球有失投幾顆， 能減少失投就是對球隊最大的貢獻。」

挨朱育賢全壘打的1球，廖乙忠自認無悔，「那個是比較可惜，前面1好3壞，第2顆好球是有尾勁的直球，他揮空，我那時選擇要用變化球，保送就保送，投出去有吃到、但沒尾勁，被全壘打但沒關係，至少我那顆是自己做決定，至少對得起自己。」

廖乙忠指出昨天的自己最大的差異，「每一局、每顆球都很享受在投球過程，進來到現在，已經很久沒有這種感覺，就算被打安打、被打全壘打，或是捕手接到這顆球，我每顆球都是很開心在投，很享受昨天那場比賽。」

廖乙忠與黃子鵬同場先發，外界看衰比賽節奏，廖乙忠也有看到網路討論，他笑說：「老虎本來就…也不是說拖很久，投手本來就需要有節奏的變化，剛好昨天是自己太享受棒球，所以節奏比較快，也沒想太多，兩個剛好都有搭上。」