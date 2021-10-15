快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

中職／已經很久沒這感覺 廖乙忠快節奏因為「太享受」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
廖乙忠。記者季相儒／攝影
廖乙忠。記者季相儒／攝影

廖乙忠與黃子鵬的對戰戲碼一公布，許多球迷未看先預言4小時起跳，兩人昨天「聯手」投出一場2小時57分的比賽，廖乙忠也笑說：「剛好昨天是自己太享受棒球，所以節奏比較快，也沒想太多，兩個剛好都有搭上。」

由於德保拉、羅傑斯接種疫苗跳過一次先發，中信兄弟隊本周啟用全本土先發，昨天將任務交給廖乙忠，面對樂天桃猿隊投5.1局被敲4安打，唯一失分是第4局挨了朱育賢的陽春砲。

廖乙忠自評投球成績，「就像前一天講的，不管怎樣，一局一局來，有做到就覺得可以。」距離前一場一軍先發已經超過5個月，他也坦言過去3個月都在二軍以長中繼出賽為主，「那麼久沒投，說不會累是騙人的，畢竟是一軍，還是會累。」

他也在賽後就馬上LINE二軍投手教練王建民，討論投球內容，「他是說有做到這幾個月的東西，是好的，但好還要更好，像變化球有失投幾顆， 能減少失投就是對球隊最大的貢獻。」

挨朱育賢全壘打的1球，廖乙忠自認無悔，「那個是比較可惜，前面1好3壞，第2顆好球是有尾勁的直球，他揮空，我那時選擇要用變化球，保送就保送，投出去有吃到、但沒尾勁，被全壘打但沒關係，至少我那顆是自己做決定，至少對得起自己。」

廖乙忠指出昨天的自己最大的差異，「每一局、每顆球都很享受在投球過程，進來到現在，已經很久沒有這種感覺，就算被打安打、被打全壘打，或是捕手接到這顆球，我每顆球都是很開心在投，很享受昨天那場比賽。」

廖乙忠與黃子鵬同場先發，外界看衰比賽節奏，廖乙忠也有看到網路討論，他笑說：「老虎本來就…也不是說拖很久，投手本來就需要有節奏的變化，剛好昨天是自己太享受棒球，所以節奏比較快，也沒想太多，兩個剛好都有搭上。」

廖乙忠 朱育賢

延伸閱讀

中職／有默契！黃子鵬看穿張閔勛意圖 幫忙抓盜壘

中職／終結8連不勝 曾豪駒點名黃子鵬外還有3功臣

中職／黃子鵬8局好投壓制兄弟 桃猿收下10月首勝

中職／回一軍首戰好投 廖乙忠先發5.1局個人本季新高

相關新聞

中職／用球數、吃局數都是土投第一 黃子鵬10勝在望

春訓被賦予先發任務，黃子鵬在這個位置上繳出超亮麗成績，本季已握9勝6敗、防禦率2.97佳績，有機會完成10勝球季，樂天桃...

中職／手腳連環傷有危機意識 陳晨威氣罵沒保護好自己

樂天桃猿隊快腿陳晨威8月15日因手腕傷勢降下二軍，好不容易手好了，卻又扭傷腳，總教練曾豪駒曾說重話，直言他要拿回自己的位...

中職／已經很久沒這感覺 廖乙忠快節奏因為「太享受」

廖乙忠與黃子鵬的對戰戲碼一公布，許多球迷未看先預言4小時起跳，兩人昨天「聯手」投出一場2小時57分的比賽，廖乙忠也笑說：...

中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷，評估約10天左右，目前評估不需開刀，空缺則...

中職／郭俊麟二軍中繼2局挨轟 拿下勝投

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍出賽，總計投2局、被味全龍隊野手董秉軒敲出全壘打，也是術後復出，在二軍實戰出賽首度失分，...

日職／陽岱鋼秋季聯盟手感佳 做好隨時能回一軍的準備

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼參加秋季鳳凰聯盟賽事打出不錯成績，昨天與橫濱隊交手再開轟；陽岱鋼接受日媒採訪時表示，希望可以有好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。