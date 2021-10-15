快訊

東洋代理BNT破局爆內線交易 公司出面回應了

女童送保母家第二天「兩眼出血不治」 網紅鳳梨悲慟：好友一直哭

中職／手腳連環傷有危機意識 陳晨威氣罵沒保護好自己

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳晨威。記者陳宛晶／攝影
陳晨威。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊快腿陳晨威8月15日因手腕傷勢降下二軍，好不容易手好了，卻又扭傷腳，總教練曾豪駒曾說重話，直言他要拿回自己的位置要更努力，今天傷癒重返一軍的陳晨威也坦言，扭傷腳踝時也氣罵自己，「身為球員，要保護好自己。」

陳晨威去年扮演猿隊主力中外野手，今年走得並不順遂，開季遭遇打擊低潮，8月中旬因手傷下二軍，開始守備練習後再不慎扭傷腳，在二軍待了兩個月才歸隊。

「扭到當下，心裡有些OS。」陳晨威透露當下的不服氣，「明明因為手下去的，結果因為腳要休更久，心裡也很不服氣，很氣自己為什麼要受傷。」

在陳晨威受傷這段期間，邱丹逐漸打出存在感，加上林立也在外野找到空間，當時曾豪駒面對陳晨威歸隊位置的詢問，語重心長表示如果球員一直受傷，自己也需要檢討是哪裡出了問題，是不是因為不夠集中才導致容易受傷，直言他想要拿回位置，需要更努力。

陳晨威坦言有看到總仔的談話，也承認有危機意識，「邱丹打很好時，老實說，自己也是會緊張，大家都在競爭外野，也會激發自己要變得更好，讓自己有能力去競爭位置。」

時隔兩個月重返一軍，陳晨威今天就會先發出賽，他笑說：「滿緊張的，畢竟兩個月時間滿長的，剛回來有點熟悉又陌生。」他賽前先去找堂哥陳家駒報到，「因為他最近都在問我，要上來了沒，剛好今天上來看到他，就先去找他一下。」

陳晨威 曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

中職／終結8連不勝 曾豪駒點名黃子鵬外還有3功臣

中職／投手丘即戰場 曾豪駒也點出霸林爵應更早反映

中職／「不會一直對德保拉」 有經驗的曾豪駒點出6隊差異

相關新聞

中職／手腳連環傷有危機意識 陳晨威氣罵沒保護好自己

樂天桃猿隊快腿陳晨威8月15日因手腕傷勢降下二軍，好不容易手好了，卻又扭傷腳，總教練曾豪駒曾說重話，直言他要拿回自己的位...

日職／陽岱鋼秋季聯盟手感佳 做好隨時能回一軍的準備

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼參加秋季鳳凰聯盟賽事打出不錯成績，昨天與橫濱隊交手再開轟；陽岱鋼接受日媒採訪時表示，希望可以有好...

中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷，評估約10天左右，目前評估不需開刀，空缺則...

中職／郭俊麟二軍中繼2局挨轟 拿下勝投

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍出賽，總計投2局、被味全龍隊野手董秉軒敲出全壘打，也是術後復出，在二軍實戰出賽首度失分，...

中職／羅暐捷自殺跑壘餅總不挑戰 網：給選手一個教訓

昨日統一獅昨在高雄出戰味全龍隊，獅隊在九局上半後反攻機會，卻結束在自家球員「無腦」跑壘，讓「餅總」林岳平也傻眼，最後決定不挑戰網友也喊讚。 此戰獅隊在九局上以0比3落後味全龍，2出局後羅暐捷擊出

日職／巨人頻補強卻無緣優勝 專家、球迷批：問題在原辰德

過去兩年拿下中央聯盟冠軍的讀賣巨人，今年為了拼三連霸，替球隊做了許多補強。然而目前的戰績卻只排行央聯第三，與第一名的養樂多隊勝差多達9.5場，不如預期的表現引發許多批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。