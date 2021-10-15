中職／手腳連環傷有危機意識 陳晨威氣罵沒保護好自己

樂天桃猿隊快腿陳晨威8月15日因手腕傷勢降下二軍，好不容易手好了，卻又扭傷腳，總教練曾豪駒曾說重話，直言他要拿回自己的位置要更努力，今天傷癒重返一軍的陳晨威也坦言，扭傷腳踝時也氣罵自己，「身為球員，要保護好自己。」

陳晨威去年扮演猿隊主力中外野手，今年走得並不順遂，開季遭遇打擊低潮，8月中旬因手傷下二軍，開始守備練習後再不慎扭傷腳，在二軍待了兩個月才歸隊。

「扭到當下，心裡有些OS。」陳晨威透露當下的不服氣，「明明因為手下去的，結果因為腳要休更久，心裡也很不服氣，很氣自己為什麼要受傷。」

在陳晨威受傷這段期間，邱丹逐漸打出存在感，加上林立也在外野找到空間，當時曾豪駒面對陳晨威歸隊位置的詢問，語重心長表示如果球員一直受傷，自己也需要檢討是哪裡出了問題，是不是因為不夠集中才導致容易受傷，直言他想要拿回位置，需要更努力。

陳晨威坦言有看到總仔的談話，也承認有危機意識，「邱丹打很好時，老實說，自己也是會緊張，大家都在競爭外野，也會激發自己要變得更好，讓自己有能力去競爭位置。」

時隔兩個月重返一軍，陳晨威今天就會先發出賽，他笑說：「滿緊張的，畢竟兩個月時間滿長的，剛回來有點熟悉又陌生。」他賽前先去找堂哥陳家駒報到，「因為他最近都在問我，要上來了沒，剛好今天上來看到他，就先去找他一下。」