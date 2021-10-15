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中職／已近一個月未蹲捕 廖健富右肩關節唇掛傷下二軍

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊強打捕手廖健富右肩關節唇不適，傳球、打擊都有影響，今天降下二軍養傷，評估約10天左右，目前評估不需開刀，空缺則由外野手陳晨威傷癒歸隊補上。

廖健富本季已非第一次右肩告急，他在5月就因肩膀傷勢無法全力傳球，球隊安排他加練一壘，但沒多久就碰上球季因疫情中斷，正好給了他休養時間，7月中旬復賽後健康歸隊，也開始肩負蹲捕任務，無奈近期再傳右肩傷勢。

廖健富前一次蹲捕已是9月16日，今天已不在一軍名單，總教練曾豪駒表示，阿富的右肩不舒服，近期一直在接受治療，「評估是要治療，大約10天左右，先建立一下力量，暫時是不用開刀。」廖健富今天賽前也前往醫院。

猿隊回歸一軍3名捕手陣容，張閔勛今天繼續先發蹲捕，曾豪駒也期望他不只搭配黃子鵬有出色表現，與其他投手也能配出好的效應，「重點還是他的信心是否有提升。」

廖健富 曾豪駒 樂天桃猿

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