中職／郭俊麟二軍中繼2局挨轟 拿下勝投

中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天二軍出賽，總計投2局、被味全龍隊野手董秉軒敲出全壘打，也是術後復出，在二軍實戰出賽首度失分，球隊終場以4比2拿勝，郭俊麟拿下勝投。

郭俊麟去年選秀前因為手肘韌帶撕裂、選擇動刀，經過1年多的復健，今年9月19日開始在二軍實戰出賽，球團計畫性的安排出賽時間、用球數，逐步觀察郭俊麟的狀況，從復出首戰僅投5顆到現在用球數最多已達25顆。

郭俊麟今天賽前二軍總計出賽5場、都是先發，共投5.1局、無失分，中華職棒今天二軍賽事由富邦悍將與味全龍隊交手，郭俊麟6局登板中繼。

郭俊麟先被石翔宇敲出安打，2人出局後被董秉軒敲出全壘打、失掉2分，接著讓李展毅敲出中外野方向飛球出局，7局續投讓打者3上3下、沒有多掉分數。

今天比賽6局打完悍將1比2落後，悍將7局下靠著王詩聰安打、四壞保送、失誤、高飛犧牲打跑回追平分，林宥穎適時二壘打，一棒送回2分、超前比數，終場以4比2拿下勝利。

郭俊麟今天總計用24球投2局，被敲出2支安打，投出3次三振，術後實戰出賽首度失分（2分責失分），最快球速142公里、拿下勝投；郭俊麟10日被球團註冊入60人名單，本季有機會一軍亮相。