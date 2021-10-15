日職／陽岱鋼秋季聯盟手感佳 做好隨時能回一軍的準備

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼參加秋季鳳凰聯盟賽事打出不錯成績，昨天與橫濱隊交手再開轟；陽岱鋼接受日媒採訪時表示，希望可以有好的表現，做好隨時能上一軍的準備。

今年是陽岱鋼與日職讀賣巨人隊5年合約最後一年，但本季一軍出賽機會銳減，目前為止一軍僅出賽7場，7打數敲出1支安打，打擊率1成43，季末球團安排讓他去參加秋季鳳凰聯盟，陽岱鋼也力求表現。

陽岱鋼11日代打上場敲出2分砲，昨天巨人與橫濱DeNA隊比賽，陽岱鋼先發打第1棒、守中外野，1局首打席就開轟，2局2人出局、壘上有人時，再敲出帶有打點的二壘安打，昨天出賽總計敲2安貢獻2分打點。

陽岱鋼接受日媒採訪時表示，身為第1棒的打者，不想輕易的被解決，希望可以帶起球隊好的攻擊氣勢。

陽岱鋼目前為止在秋季鳳凰聯盟總計出賽10打數敲出4支安打，包括2發全壘打，貢獻5分打點，打擊手感維持的不錯，他也提到，希望可以好好表現，做好隨時能回上一軍的準備。