中職／羅暐捷自殺跑壘餅總不挑戰 網：給選手一個教訓

昨日統一獅昨在高雄出戰味全龍隊，獅隊在九局上半後反攻機會，卻結束在自家球員「無腦」跑壘，讓「餅總」林岳平也傻眼，最後決定不挑戰網友也喊讚。

此戰獅隊在九局上以0比3落後味全龍，2出局後羅暐捷擊出中外野三不管地帶的德州安打，讓獅隊延續生機；龍隊中外野手郭天信接到球後沒有立即回傳，而是往前跑了幾步，此時投手田澤純一和二壘手李凱崴都已在二壘附近補位，羅暐捷企圖想趁大家不注意時往二壘衝，早有準備的郭天信馬上回傳二壘，羅暐捷即使撲壘還是被判觸殺出局，比賽也就此結束，獅隊吞下2連敗。

此時統一獅總教練林岳平走進場內，眼睛直盯著二壘，大家原以為會提出挑戰判決，之後卻只是一直往前走進場內，靜靜的看著比賽結束。

部分球迷看了這個跑壘，猜測「餅總」是對於球員這種自殺跑壘感到無奈，也肯定餅總不挑戰的決定，留言表示「不挑戰是給選手一個教訓」、「落後三分根本就不需要跑」、「大餅頭腦清楚，挑戰是要鼓勵以後球員都無腦衝」。