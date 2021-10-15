日職／巨人頻補強卻無緣優勝 專家、球迷批：問題在原辰德

過去兩年拿下中央聯盟冠軍的讀賣巨人，今年為了拚三連霸，替球隊做了許多補強。然而目前的戰績卻只排行央聯第三，與第一名的養樂多隊勝差多達9.5場，不如預期的表現引發許多批評。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，巨人隊在球季中段，一度還在和阪神爭奪第一的位置，並且曾在8月29日攻頂成功，不過之後就嚴重失速，近期更創下十連不勝、八連敗的難堪成績，失去爭奪首位的競爭力。

巨人為了提升戰力，季前季中都做了不少補強。然而，季前找來的梶谷隆幸與井納翔一，前者是上個球季19轟的重砲，但今年僅有4轟。後者去年6勝7敗，但今年只在一軍貢獻5局，防禦率高達14.40，二軍的成績也普普通通。而季中簽下的山口俊至今2勝8敗，交易來的中田翔表現也相當低迷，可以說各種補強的結果都令人失望。

巨人雖挖角來井納翔一等球員補強戰力，但成效都不如預期。圖擷取自 讀賣巨人官方twitter

媒體指出，巨人當初在2018年邀請原辰德就任監督時，就表示會尊重他的補強意願。如今因為補強失敗，造成巨人隊的戰績不佳，原辰德理應為此負責，可是日前球團卻決定讓原辰德續任總教練職位，引起網路上許多球迷的不滿。

球評廣澤克實分析，原辰德的補強行動，是基於某個位置的選手可能被他認為不夠強，所以去挖來別隊同位置的球員替代。然而這樣的補強方法，卻缺乏打造完整隊形的視野，和以前長嶋茂雄領軍的時代有天壤之別。因此球迷將責任怪在原辰德身上，其實是當然且正確的。

廣澤認為，如今是A段班就有季後賽打的時代，其實更有培育年輕選手的空間。而且比起花大錢挖角別人，看著無名球員成長為主力，上演「灰姑娘傳奇」，對球迷而言更有吸引力。因此巨人或許可以專注於養成年輕選手，而不是一眛地進行大型補強，才是更好的作法。