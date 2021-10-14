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中職／有默契！黃子鵬看穿張閔勛意圖 幫忙抓盜壘

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手張閔勛。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊捕手張閔勛。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊黃子鵬今天繳出8局失1分好投，幫助球隊以5：1擊敗中信兄弟隊，不忘感謝捕手張閔勛，「幫助我化解危機，他也是很大功臣」。

黃子鵬開局被連敲2安失分後回穩，最終用91球投完8局只掉1分，被敲7支安打，另有1次三振，沒有保送，收下本季第9勝，也中斷個人跨季對戰兄弟5連敗。

開賽連6局都被首名打者敲安，卻能化險為夷，黃子鵬表示：「知道兄弟攻擊欲望滿強，他們打我也順手，但不想因為這樣就閃躲，我還是勇敢對決，我不是三振型選手，就是把危機處理做好、傷害做到最低。」

這6局裡，捕手張閔勛幫忙抓到2次盜壘阻殺，其中在4局上面對陳文杰時，黃子鵬更從張閔勛的配球中，看到想抓盜壘的意圖，「也就不想投太甜讓打者攻擊。」兩人從大學開始搭檔的默契展露無遺。

黃子鵬今年投出生涯首次9局完封勝時，蹲捕的搭檔也是張閔勛，黃子鵬表示：「剛好發生在閔勛身上，今年先發搭配的捕手都幫助我非常多，就算輸了，給予經驗也很寶貴。」

張閔勛則說，今天跟黃子鵬搭配不錯，「他相信我，我相信他，他也幫忙顧跑者，剛好讓我抓到。」黃子鵬則說，知道自己投球動作大，今天感覺對方想下戰術時，就會加快節奏。

張閔勛生涯面對前23次盜壘，只抓到1次，今天一場2次盜壘阻殺，成功率還是百分百，他表示，總教練給自己很大空間，所以不管結果好壞，抓準節奏就丟，「反正以往我也丟不好，就不去多想。」

張閔勛過去曾因投球失憶症導致傳球迷航，他表示，當時因為人生第一次遇到，難免心態有些消極，「現在不會再去想，畢竟都過去了」。

張閔勛 樂天桃猿 中信兄弟

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