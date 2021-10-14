中職／終結8連不勝 曾豪駒點名黃子鵬外還有3功臣
樂天桃猿隊今天在桃園球場以5：1擊敗中信兄弟隊，終於終止4連敗、8連不勝，總教練曾豪駒賽後鬆口氣，直言過去差的臨門一腳，在今天有四名球員跳出來補上。
先發投手黃子鵬8局失1分的表現當然是關鍵，曾豪駒也點出，捕手張閔勛的兩次盜壘阻殺、朱育賢4局追平轟還有成晉的7局超前安打，都是關鍵。
曾豪駒表示，黃子鵬是近期球隊最穩定的投手，張閔勛的阻殺則提升球隊士氣，朱育賢接殺深遠飛球也很關鍵，成晉能夠敲出關鍵安打，對他個人的自信相信會有幫助，「對年輕選手來說是很好的經驗」。
「感謝球員，上場相信自己。」曾豪駒表示：「我們是很好的球隊，但（連不勝）這是每個球隊都會遇到的。」
難以贏球隊總教練來說當然是壓力，曾豪駒認為太想贏反而會綁手綁腳，因此每天還是保持一樣心態，到球場都當作新的一天，盡量保持輕鬆、正常生活，也才讓球員可以盡情表現。
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