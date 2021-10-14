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中職／鋼龍離台倒數優質先發 龍隊終屠獅中斷對戰6連敗

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
龍隊洋投鋼龍先發7局無失分奪勝，獲選單場MVP。圖／味全龍隊提供
龍隊洋投鋼龍先發7局無失分奪勝，獲選單場MVP。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年對戰統一獅隊大部分時間都挨打，今天在高雄澄清湖球場靠洋投鋼龍的優質表現，先發7局無失分，以3：0獲勝，終止對戰6連敗。

鋼龍因為家庭因素將在月底隊離隊，今天仍照原定計畫登板，用101球完成7局任務，被揮出5支安打，飆出6次三振，一路壓制獅隊打線，奪下本季第4勝，戰績升至4勝6敗、防禦率4.39。

龍隊面對獅隊洋投飛力士，2局下展開首波攻勢，赫雷拉安打後，靠陳品捷犧牲觸擊、朱祥麟二壘打攻下全場第1分。

龍隊5局下兩出局後，朱祥麟安打、張政禹二壘打、郭天信安打再攻下兩分。

飛力士106球完投8局，被揮出8支安打，飆出6次三振，失3分吞敗，終止7月23日起6連勝紀錄，本季戰績6勝2敗、防禦率3.25。

獅隊隊下半季排名仍居榜首，對戰龍隊10場7勝3敗、整季19勝1和5敗。

鋼龍對戰獅隊首勝，賽後獲選單場MVP，他表示，感謝隊友打擊和守備力挺，因為老家有些事必須提前離隊，在台灣最後幾周會和隊友繼續好好相處，希望以後還有機會共事。

朱祥麟 統一獅

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