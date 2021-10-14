中職／黃子鵬8局好投壓制兄弟 桃猿收下10月首勝

樂天桃猿隊黃子鵬8局失1分的好投，等到隊友火力支援，猿隊靠著4局朱育賢開轟追平、7局成晉安打超前，以5：1擊敗中信兄弟隊，中止4連敗、8連不勝，在10月過了快一半時，拿下單月首勝。

黃子鵬今天開賽就被王威晨、李聖裕連敲兩支安打，丟掉1分，接下來更是連續6局都被首名打者敲安，卻都能化險為夷，未再掉分，最終用91球投完8局，被敲7支安打，但僅失1分。

黃子鵬能夠逃過失分危機，捕手張閔勛是隱形功臣，4局、6局各抓到1次盜壘，張閔勛生涯前23次面對對手盜壘，只1次成功阻殺，今天一場就超過生涯紀錄。

張閔勛與黃子鵬的配合也很有一套，黃子鵬在今年4月15日投出生涯首場完投完封勝，當時捕手就是張閔勛，還是這對大學投捕組合進入職棒後首次先發搭檔。

朱育賢全場4打數敲出3安打，在4局的陽春砲是猿隊隊史第1700轟，也延續個人連續21場敲安表現，突破個人單季紀錄，去年他曾開季連續20場安打，加上2019年最後2場，個人跨季最長連續22場安打。

7局下猿隊先靠著成晉在三壘有人時敲出關鍵安，取得超前分，8局繼續追加分數，梁家榮滿壘時的安打帶回2分，馬傑森敲安再添1分。

猿隊上一次拿下勝利已是9月30日，進入10月後戰績是7敗1和，直到今天才嘗到勝利滋味，而對手中信兄弟隊則是5連勝、8連不敗被中斷。