中職／回一軍首戰好投 廖乙忠先發5.1局個人本季新高

去二軍走一遭，中信兄弟隊廖乙忠帶著「戰勝自己」的心態回到一軍，今天先發對上樂天桃猿隊就交出5.1局失1分好投，局數創下本季新高，但退場時兩隊平手，本季首勝仍無法入袋。

廖乙忠在下二軍前的最近一場一軍先發也是對猿隊，在4月29日投3.2局丟掉6分，吞下本季第3敗，相隔168天再回到一軍，這段期間跟二軍投手教練王建民等人討論自己不足之處，重新調整心態。

今天回到一軍的首戰，廖乙忠前3局沒被敲出1支安打，只有1次保送讓人上壘，不過4局下2出局後，被朱育賢敲出右外野陽春砲，無安打、無失分都破功。

廖乙忠最終投到6局下1出局後，又被朱育賢敲出安打，在用球數達74球時退場休息，總計5.1局被敲4支安打，失1分，另有三振、四壞保送、觸身各1次。