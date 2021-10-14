日職／吳念庭、王柏融都掛零 中村剛也雙響砲轟垮火腿

西武隊作客札幌巨蛋， 今天對日本火腿隊進行2連戰第2戰，38歲老將中村剛也上演個人秀，6局上轟出兩分砲，8局上追加陽春砲，包辦全隊3分打點，幫助西武3：0獲勝，火腿仍在太平洋聯盟6隊排名墊底。

旅日好手吳念庭擔任西武先發6棒三壘手，全場4次打數未有安打，吞下兩次三振，打擊率從2成46降到2成44。

王柏融未排進火腿先發名單，直到9局下兩出局一壘有人，才獲代打機會，結果揮出三壘滾地球，結束火腿攻勢，打擊率從2成27掉到2成26。

此役打完前5局，兩隊都未得分，6局上森友哉揮出二壘打後，中村揮出左外野兩分砲，火腿先發投手伊藤大海投7局失兩分，被中村的兩分砲轟成敗投。

中村8局上再從火腿第2任投手玉井大翔的手中，掃出左外野陽春砲，本季累積17轟、70分打點，生涯19年達到441轟。

火腿昨天以10：2大勝西武，儘管在洋聯排名仍是最後，但和西武之間已無勝差，只以勝率千分之二（勝率4成40對4成38）落後，今天輸球後又落後1場勝差，西武排名仍居第5。