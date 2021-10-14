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中職／投手丘即戰場 曾豪駒也點出霸林爵應更早反映

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿投手霸林爵。 報系資料照
樂天桃猿投手霸林爵。 報系資料照

樂天桃猿隊洋投霸林爵昨天對中信兄弟隊先發4局丟8分，總教練曾豪駒指出，投手丘鬆軟是原因之一，不過條件對雙方投手都一樣，而呂彥青能夠回穩，關鍵還是霸林爵控球不理想。

霸林爵昨天在首局就遇到亂流，一口氣丟掉4分，過程中有觸身球、有失誤也有安打，2局上開始前投手丘重新整理，該局沒有失分，但3局、4局繼續失血，又丟4分。

回顧昨天狀況，曾豪駒表示，開賽時投手丘問題造成失分，但對雙方投手都一樣，不過呂彥青在前兩局掉4分後，接下來未再失分，「對方後來有穩定下來，他自己控球沒有很穩定」。

呂彥青因沒有及時反映投手丘鬆軟，被教練點名要注意，曾豪駒則說，霸林爵是在投完1局後，但更理想是練投時就及早反映，「這個是你的戰場」。

曾豪駒也透露，根據規則，必須在完整一局結束後，才能重新調整投手丘，「這樣對雙方才公平。」例外狀況是中途下雨，就可以在局間整理投手丘。

霸林爵 曾豪駒 呂彥青

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