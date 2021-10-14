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中職／平靜心情上一軍 魏碩成準備好「尊重」猿隊打線

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊投手魏碩成。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手魏碩成。圖／中信兄弟隊提供

明天將迎接本季首次先發，中信兄弟隊投手魏碩成一臉淡定、心情平靜，原因在於：「一整季都在為此準備，準備好隨時上來。」

兄弟因洋投德保拉、羅傑斯本周注射疫苗，都不會先發，德保拉跳過一次、羅傑斯牛棚待命，其中一個輪值空缺從二軍拉上魏碩成頂替，總教練林威助表示：「以二軍回報來說，目前廖乙忠、魏碩成比較好。」

魏碩成上次在一軍出賽是去年10月4日對戰富邦悍將隊5.2局、失4分，今年在二軍出賽20場以中繼為主，防禦率4.74，不過最近4場都是先發，用球數在60球左右，不過本季最多有投到83球。

剛開季被放在二軍，魏碩成坦言一開始會擔心等不到機會，但後來也認識到自己仍有不足，剛好調整，「主要是心態轉變，一轉變人都變了，之前對自己設定太高目標，難以達成，現在把目標降低，先達到、再想下一個。」

在二軍時，魏碩成從中繼身分開始適應危機時刻，後來轉為先發體認到控球不足，於是繼續鑽研，上來一軍也希望帶著好的感覺，保持下去。

去年有過在一軍出賽6場的經驗，這次再上一軍，魏碩成知道自己要隨時準備好，有需要時就隨時頂上，在二軍也會跟情蒐研究一軍打者。

對於明天對手樂天桃猿隊的分析，魏碩成指出：「他們整體攻擊都很好，一到九棒火力平均，自己就專心一個一個來，把每一個人都看得重要，也是對他們的尊重。」

中信兄弟隊投手魏碩成。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手魏碩成。圖／中信兄弟隊提供

德保拉 樂天桃猿

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