中職／多一隊對投手有利？林威助想起對戰達比修經驗

中華職棒聯盟昨日拜會中華電信，籌組第六隊的希望重新燃起，若成真也代表對戰頻率降低，是否對投手有利？中信兄弟隊總教練林威助認為：「對好的投手沒差。」

中職會長蔡其昌上任以來，就將招攬第六隊加盟列為重要目標，昨天也率領聯盟主管拜會中華電信，就中職新增球隊辦法進行簡報，但中華電信能不能成為中職第六隊，蔡其昌表示：「仍言之過早。」

至少對球隊來說，多一隊還是有好處，林威助表示：「對戰頻率就不會太過頻繁，本土投手也比較有先發空間。」降低對戰頻率，一般來說對投手有利，但林威助認為：「有好有壞。」

林威助解釋，如果對決的方式被對手抓到，對沒有信心的投手來說，確實比較不利，「但好的投手即使多遇幾次，也不會比較好打。」