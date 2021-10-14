中職／多一隊對投手有利？林威助想起對戰達比修經驗
中華職棒聯盟昨日拜會中華電信，籌組第六隊的希望重新燃起，若成真也代表對戰頻率降低，是否對投手有利？中信兄弟隊總教練林威助認為：「對好的投手沒差。」
中職會長蔡其昌上任以來，就將招攬第六隊加盟列為重要目標，昨天也率領聯盟主管拜會中華電信，就中職新增球隊辦法進行簡報，但中華電信能不能成為中職第六隊，蔡其昌表示：「仍言之過早。」
至少對球隊來說，多一隊還是有好處，林威助表示：「對戰頻率就不會太過頻繁，本土投手也比較有先發空間。」降低對戰頻率，一般來說對投手有利，但林威助認為：「有好有壞。」
林威助解釋，如果對決的方式被對手抓到，對沒有信心的投手來說，確實比較不利，「但好的投手即使多遇幾次，也不會比較好打。」
林威助以自己球員時期對上達比修有的感覺為例，「每次遇到都還是覺得很難，可能打擊率又要下降。」這就是王牌投手對對手的影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言