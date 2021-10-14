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中職／多一隊對投手有利？林威助想起對戰達比修經驗

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助（右）。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒聯盟昨日拜會中華電信，籌組第六隊的希望重新燃起，若成真也代表對戰頻率降低，是否對投手有利？中信兄弟隊總教練林威助認為：「對好的投手沒差。」

中職會長蔡其昌上任以來，就將招攬第六隊加盟列為重要目標，昨天也率領聯盟主管拜會中華電信，就中職新增球隊辦法進行簡報，但中華電信能不能成為中職第六隊，蔡其昌表示：「仍言之過早。」

至少對球隊來說，多一隊還是有好處，林威助表示：「對戰頻率就不會太過頻繁，本土投手也比較有先發空間。」降低對戰頻率，一般來說對投手有利，但林威助認為：「有好有壞。」

林威助解釋，如果對決的方式被對手抓到，對沒有信心的投手來說，確實比較不利，「但好的投手即使多遇幾次，也不會比較好打。」

林威助以自己球員時期對上達比修有的感覺為例，「每次遇到都還是覺得很難，可能打擊率又要下降。」這就是王牌投手對對手的影響力。

中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

林威助 中職 中信兄弟

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