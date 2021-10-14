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中職／「不會一直對德保拉」 有經驗的曾豪駒點出6隊差異

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟昨天拜會中華電信，又燃起第六隊進場希望，若能再添一隊，除了賽程更好安排，樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為：「對選手來說多一點機會。」

中職上一次出現六隊較勁是在2008年，曾豪駒在球員時期經歷過從6隊變4隊時期，他認為隊伍數的不同，在對戰上就有差異，「不會重複對上同一個投手」。

曾豪駒分析，以4隊狀況，幾乎每1、2周都會對戰，可能出現隔周又對到同一投手情況，過去6隊時，1周都對同一隊，代表對方都會派出不同投手，曾總舉例：「不會一直對到德保拉。」

能夠多增加一隊，曾豪駒就經營層面而論，「變化更多元，也比較好吸引球迷進場，樂觀其成，蔡會長上台後就一直在這塊努力，非常期待。」

至於就參與賽事人員角度來看，曾豪駒認為對球員也是好事，有更多工作機會，「但是競爭程度還是會很高，因為也代表投入的人變多」。

曾豪駒 樂天桃猿 中職

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