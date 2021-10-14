聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／「不會一直對德保拉」 有經驗的曾豪駒點出6隊差異
中華職棒聯盟昨天拜會中華電信，又燃起第六隊進場希望，若能再添一隊，除了賽程更好安排，樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為：「對選手來說多一點機會。」
中職上一次出現六隊較勁是在2008年，曾豪駒在球員時期經歷過從6隊變4隊時期，他認為隊伍數的不同，在對戰上就有差異，「不會重複對上同一個投手」。
曾豪駒分析，以4隊狀況，幾乎每1、2周都會對戰，可能出現隔周又對到同一投手情況，過去6隊時，1周都對同一隊，代表對方都會派出不同投手，曾總舉例：「不會一直對到德保拉。」
能夠多增加一隊，曾豪駒就經營層面而論，「變化更多元，也比較好吸引球迷進場，樂觀其成，蔡會長上台後就一直在這塊努力，非常期待。」
至於就參與賽事人員角度來看，曾豪駒認為對球員也是好事，有更多工作機會，「但是競爭程度還是會很高，因為也代表投入的人變多」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言